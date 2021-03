ROMA. "Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all'interno di questo stanziamento".

Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm.

"I pagamenti inizieranno l'8 aprile, per chi avrà fatto domanda. Se tutto va come previsto oggi, 11 miliardi entreranno nell'economia nel mese di aprile", ha aggiunto Draghi.

Cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 (anziché 2015) e solo per chi rientra in un tetto di reddito di 30mila euro. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da diverse fonti ministeriali, il punto di caduta trovato in Consiglio dei ministri sullo stralcio delle cartelle, inserito nel decreto Sostegni.

Ora "è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi, verrà il momento di guardare al debito ma non è questo il momento, di pensare al Patto di stabilità", ha spiegato Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm.

Rispondendo a una domanda sui vaccini, il presidente del Consiglio ha detto: Non mi sono ancora prenotato ma farò Astrazeneca.

La Lega sta lavorando per aiutare quanti più italiani possibile: l'obiettivo è inserire una norma per consentire al Mef una riforma per l'efficientamento del sistema della riscossione, così da aumentare le cancellazioni e le rottamazioni che non coinvolgono i grandi evasori ma milioni di famiglie. E' quanto riferiscono fonti della Lega.

Un braccio di ferro tra i partiti sul tema della cancellazione delle vecchie cartelle si sarebbe consumato prima del Consiglio dei ministri sul decreto Sostegni. A quanto si apprende da fonti ministeriali mentre la riunione tardava a iniziare, la delegazione della Lega, che si era riunita al Mise prima del Cdm, avrebbe chiesto una soluzione non al ribasso e avrebbe ventilato anche la possibilità di non partecipare al Consiglio.

Anche Forza Italia, insieme alla Lega, ha chiesto con forza più risorse per cancellare le vecchie cartelle esattoriali. Gli azzurri, a quanto si apprende, chiedono anche la decontribuzione per gli agricoltori. Il Partito democratico sarebbe pronto ad accettare un intervento sulle cartelle purché sia "mirato e chirurgico". E' quanto si apprende a margine della riunione del Cdm. Il Pd vorrebbe limitare la cancellazione alle cartelle dal 2000 al 2010 e porre limiti di reddito per i beneficiari della sanatoria.

Una riunione informale si è tenuta a Palazzo Chigi per sciogliere il nodo della cancellazione delle cartelle e consentire l'approdo del decreto Sostegni sul tavolo del Cdm. Il Consiglio dei ministri è iniziato con oltre tre ore di ritardo.

Arrivano 300 milioni, nel decreto Sostegni, per la decontribuzione lavorativa degli agricoltori. La misura, a quanto si apprende, è stata chiesta e ottenuta da Forza Italia.

Grandi risorse in arrivo per il turismo nel decreto Sostegni. A quanto apprende l'ANSA è previsto un sostegno pari a circa 1,7 miliardi. In particolare 700 milioni per la montagna (impianti risalita, maestri sci, attività commerciali, baite, affitti sci), 900 milioni per gli stagionali (lavoratori stagionali, P. Iva, lav autonomo turismo, Terme), 100 milioni per le fiere. In più sarà destinata al settore una quota parte del maxi fondo da 200 milioni destinato alle imprese di ristorazione nei centri storici e specializzata in eventi privati. Inoltre è prevista anche una parte pro quota dei 10 miliardi a fondo perduto. (FONTE ANSA).