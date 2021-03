TERMOLI. Nella carrellata degli altari di San Giuseppe non poteva mancare, come da tradizione «u' Vetere de San Giuseppe più piccolo», che sicuramente non sminuisce tradizione e suggestione, quello della termolese Lucia Marinaro, che abbiamo ammirato e apprezzato anche per altre nostre iniziative.

Lucia, in via Vico IV Duomo, a pochi centimetri dalla Cattedrale, dove abita, ha vicino al portone d'ingresso di casa sua, una piccola finestra, una nicchia per capirci, dove ogni anno come da tradizione vuole, allestisce un Altare di San Giuseppe in miniatura che non ha nulla da invidiare a tutti gli altri, un Altare che ha tutto quello che occorre.

Lucia anche questa volta nonostante questa pandemia che stiamo vivendo, non si è certo data per vinta, ha fatto la spesa, ha tirato fuori tutti gli addobbi necessari per allestire alla grande la sua piccola nicchia dedicata a San Giuseppe.

L’importante è continuare la tradizione e nel frattempo ringraziamo anche le figliole di Lucia e il marito Pasqualino, per la loro fattiva collaborazione che ci hanno fornito.