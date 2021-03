Zona arancione e scuole, l'attesa per l'unità di crisi sul Molise

TERMOLI. Grande dibattito sul territorio dopo la decisione del Governatore Donato Toma di chiedere e incassare il passaggio dalla zona rossa a quella arancione per il Molise. Il dubbio ora coinvolge il mondo scolastico che potrebbe riaprire da lunedì in Comuni dove sono molte settimane che è stata avviata la didattica a distanza. Sappiamo che c'è in atto un dibattito tra gli amministratori dei vari territori. Il rebus verrà sciolto con la riunione dell'unità di crisi in programma oggi pomeriggio alle 16, dove lo stesso Toma potrebbe anche confermare alcune zone del Molise rosse con propria ordinanza.