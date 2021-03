Zona arancione in Molise, Caporicci: a Portocannone scuole chiuse fino alle vacanze pasquali

PORTOCANNONE. Non soltanto il capoluogo già con le idee chiare relative alla chiusura delle scuole fino alle vacanze pasquali. Oltre al sindaco di Campobasso Gravina, il primo cittadino di Portocannone, Giuseppe Caporicci, già dalla tarda serata di ieri ha sciolto la riserva e dopo un tam-tam locale con le famiglie, appena si è avuta conferma della zona arancione decretata da lunedì in Molise, ha annunciato sul profilo social della maggioranza Hora Jone, la sua decisione: «Apprendiamo da notizie di stampa del passaggio del Molise da Zona Rossa a Zona Arancione previsto per la prossima settimana. Preannunciamo pertanto che, in assenza di Ordinanza specifica del Presidente della Giunta Regionale,verrà adottata Ordinanza Sindacale che disporrà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sino a Pasqua, con rientro in presenza, salvo proroghe, martedì 6 aprile».