Molise arancione: «Massima precauzione sulla riprese della scuola in presenza»

CAMPOBASSO. «Per riaprire in sicurezza è necessario completare il piano vaccinale del personale ed effettuare screening su alunni e lavoratori In seguito al passaggio del Molise nella cosiddetta “zona Arancione”, in mancanza di una specifica ordinanza del Presidente della Giunta Regionale o di provvedimenti dei Sindaci, a partire da lunedì si tornerà alla didattica in presenza nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, mentre per il II grado ogni singolo Istituto potrà optare per la didattica in presenza dal 50 al 75%».

Lo affermano i settori della conoscenza di Cgil, Cisl e Uil, nonché lo Snals.

«Da tempo chiedono interventi indispensabili per garantire davvero una ripresa in presenza e in sicurezza: siamo convinti che “la scuola si fa a scuola” e ci rendiamo perfettamente conto del disagio che la didattica a distanza causa a tutti, in primis agli alunni. La sicurezza però viene prima di tutto: per tale ragione manifestiamo serie perplessità sulla ripresa delle attività in presenza a partire da lunedì 22 marzo. A nostro avviso sarebbe necessario completare prima la campagna vaccinale per tutto il personale scolastico (molti, anche tra i più anziani e i “fragili” ancora non risultano vaccinati), fare i dovuti screening sugli studenti, rinforzare i tracciamenti, prevedere presidi sanitari e tamponi rapidi nelle scuole, dotare il personale di Dpi adeguati (mascherine FFP2), e di conseguenza riaprire gli Istituti con una maggiore sicurezza.

Considerato il contesto epidemiologico e la pressione sul sistema sanitario regionale, occorrerebbe limitare al massimo la presenza di lavoratori e studenti nelle scuole ed evitare gli spostamenti da zone “rosse” o con alto numero di contagi. La presenza di varianti, inoltre, e le nuove Indicazioni sulle misure di prevenzione e controllo che vengono dall’ISS, dal Ministero della salute e dall’Inail renderebbero opportune misure di sicurezza e un distanziamento ancora maggiore nelle aule, che andrebbe valutato caso per caso, con un doveroso aggiornamento del protocollo di sicurezza. Vista la dimensione della Regione e i continui collegamenti tra i comuni, inoltre, riterremmo sbagliato delegare la scelta di chiudere le scuole ai Sindaci, così come sarebbe un errore tenere aperte le sole Scuole dell’Infanzia. Abbiamo tristemente verificato, proprio negli ultimi giorni, come il contagio si propaghi soprattutto in queste scuole, a causa delle varianti e del fatto che i bambini fino a sei anni non portano la mascherina.

Chiediamo pertanto al Presidente della Regione ed all’Unità di crisi regionale, che secondo quanto comunicato dovrebbero assumere decisioni al riguardo, di valutare attentamente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per riaprire le scuole. Tutti condividiamo l’obiettivo di riprendere le attività didattiche in presenza e in sicurezza, in modo da concludere nella maniera migliore quest’anno scolastico. Riteniamo però che sia fondamentale farlo gradualmente, magari approfittando della sospensione delle lezioni prevista per le vacanze pasquali per completare il piano vaccinale, effettuare i dovuti screening sui lavoratori e sugli studenti e verificare il potenziamento dei trasporti. Riaprire tutto in maniera affrettata, senza aver risolto le criticità evidenziate, rischia di far precipitare nuovamente la situazione e dover poi richiudere, in un meccanismo che non giova a nessuno: studenti, lavoratori e famiglie».