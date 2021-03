«Aspettiamo di essere vaccinati, ma restiamo in prima linea», i volontari di Protezione civile

TERMOLI. «In Molise ci sono 669 volontari della Protezione civile ancora senza vaccinazione, nonostante impegni e rassicurazioni ricevute nelle ultime settimane. Noi siamo sempre in prima linea, ormai da più di un anno, e ci aspettiamo che si rispettino il nostro impegno e soprattutto il nostro diritto alla tutela della salute, non solo dei volontari ma di chiunque entra in contatto con noi». Non usa mezzi termini Vincenzo Niro dell’Anpas, per le associazioni Arca di Termoli e Carmela Ciniglio di Colletorto.

«Visto l'impegno dei volontari di Protezione civile dal marzo 2020 a oggi e considerate le attività alla popolazione molisana svolte tramite il servizio Record, sia su richiesta del vostro Servizio, sia per conto dei sindaci dei Comuni attivati, chiediamo di inserire i volontari dell'Anpas "L'Arca" nell'elenco del personale da vaccinare al più presto», questo scriveva Vincenzo Niro lo scorso 18 febbraio.

Due giorni dopo il direttore della Protezione civile regionale, Manuel Brasiello metteva nero su bianco l'istanza che entro il 22 febbraio tutte le associazioni avrebbero dovuto comunicare l'elenco degli aventi diritto. Fin al 17 febbraio, secondo quanto riferito dallo stesso Niro c’erano stati contatti telefonici con la struttura della Protezione civile regionale, quindi la richiesta formale, seguita il 19 febbraio da una call con lo stesso Brasiello delle associazioni richiedenti (non solo l’Arca).

Trascorre una decina di giorni e il 2 marzo, interviene il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone lettera, che chiede l’inserimento dei volontari nel piano vaccinale. Altri 10 giorni e giunge un messaggio dello stesso Micone, che annuncia quanto segue: «Ho sentito il Direttore Brasiello, mi ha riferito che dopo aver ricevuto gli elenchi dalle Associazioni, hanno inviato il file ad Asrem (669 volontari) per essere inseriti nella prenotazione (che quindi non sarà fatta dalla singola persona).

Nella settimana prossima (presumibilmente martedì 16) inizieranno a somministrare con cadenza settimanale del 20% (per fasce di età)». Tuttavia, forse anche a causa del caos degli ultimi giorni nulla più è avvenuto. «Di recente abbiamo partecipato anche a una riunione a Termoli, col dirigente Bove e con l’assessore Barile, in quella sede su richiesta dell’Asrem ci fu detto di dare una mano alla futura campagna vaccinale, ben volentieri, ma vogliamo essere protetti anche noi».