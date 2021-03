Scuole chiuse fino alle festività pasquali pure a Campomarino, Larino e Santa Croce

CAMPOMARINO. Non solo Campobasso e Portocannone tra i Comuni che hanno deciso di prorogare la chiusura delle attività didattiche in presenza fino ad agganciare le festività pasquali e le relative vacanze scolastiche.

Non hanno atteso il confronto fissato alle 16 nell'unità di crisi regionale, dove il Governatore Toma potrebbe adottare anche ulteriori restrizioni locali, oltre a quelle imposte dalla zona arancione, in cui il Molise transiterà da lunedì, dopo il periodo di zona rossa in vigore ovunque dal primo marzo (in basso Molise da febbraio).

«Da lunedì 22 marzo la regione Molise passerà in fascia arancione. Ad oggi, però, il presidente Toma non ha ancora deciso se Santa Croce di Magliano dovrà comunque rimane o meno in zona rossa - riporta il sindaco Alberto Florio - per questo motivo, stante il quadro epidemiologico, ci sono ancora troppi contagiati e il numero dei decessi resta alto, e per il fatto che il personale scolastico non ha ancora completato la vaccinazione, abbiamo deciso, a scopo precauzionale e per il principio della massima prudenza, di prolungare la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole di ogni grado presenti sul nostro territorio, fino al 31 marzo 2021».

Identico provvedimento assunto in basso Molise anche dai Comuni di Larino e Campomarino, oltre a San Giuliano di Puglia.

Nel resto del Molise, fermo restando i due citati all'inizio, scuole con dad anche a Ripalimosani, Toro, Isernia, Venafro, Capracotta, Cerro al Volturno e Fornelli. Successivamente, si sono aggiunti Agnone, Casacalenda, Castropignano, Colli a Volturno e Rionero Sannitico. Dad anche a Jelsi, Torella del Sannio e Ururi.