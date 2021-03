TERMOLI. Sette ore intervallate solo da una di pausa, dalle 9 alle 17 (con stop dalle 13 alle 14), per portare a compimento i gruppi 8 e 9 dello screening anti-Covid con test antigenici gratuiti a Termoli.

Una indagine epidemiologica voluta e finanziata dall'amministrazione comunale di Termoli, portata avanti anche oggi (e lo sarà domani) con infermieri e Oss volontari della Misericordia di Termoli, nella sede di via Biferno, nonché con gli infermieri volontari della Cives.

Nel corso della giornata sono stati effettuati in modalità drive-through 502 test, di cui un solo positivo. Nel pomeriggio, rispetto all'aggiornamento alle 13, effettuati altri 161 tamponi rapidi, con nessuna positività.

Domani, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, spazio ai gruppi 10, 11 e 12.

Per tutti coloro che si sono registrati, è necessario scaricare e stampare il nuovo modulo pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di Termoli ( www.comune.termoli.cb.it ) e sulla pagina Facebook “Comune di Termoli”.

Il documento deve essere compilato e consegnato ai volontari della Confraternita e ai volontari infermieri del Cives prima di sottoporsi al tampone con il metodo drive-through presso la sede della Misericordia di Via Biferno. Per il momento le adesioni allo screening sono chiuse in quanto il sistema ha già registrato il numero massimo di prenotazioni, ma a breve sarà organizzata una seconda fase che consentirà ad altre quattromila persone di aderire allo screening epidemiologico.

Il Comune di Termoli ringrazia la Misericordia e il Cives per la collaborazione e per la disponibilità.