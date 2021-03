TERMOLI. Nell’ambito delle Settimane Regionali Enit Israele, il video della Regione Molise realizzato con il contributo del Coordinamento regionale delle Città dell’Olio del Molise e il prezioso lavoro del regista molisano Simone D'Angelo, è stato diffuso il 18 marzo scorso alle ore 10:00 in Israele (ore 11:00 in Italia) e nuovamente questa mattina 20 Marzo, nonché in contemporanea su www.facebook.com/BeItalia e www.facebook.com/IsraelitalyChamberOfCommerce.

Lo spot del Coordinamento regionale delle Città Dell’Olio è stato condiviso anche al primo webinar della LILT CAMPOBASSO tenutosi on line venerdì 19 pomeriggio, un’iniziativa di formazione dal titolo “Una finestra sugli ulivi” organizzato per la settimana della prevenzione delle malattie oncologiche che LILT promuove quest’anno in collaborazione con le Città dell’Olio di tutta Italia, sulla base di un protocollo di intesa stipulato lo scorso gennaio 2021.

Lo spot firmato dal regista molisano Simone D’Angelo è stato presentato dal Vice presidente dell’Associazione nazionale della Città dell’Olio Nicola Malorni come “un volo sull’olivicoltura, sulle tradizioni millenarie dei nostri antenati, e su questo paesaggio ricco di biodiversità quale è il Molise, un grande giardino olivetato di cui dobbiamo prenderci cura palmo per palmo perché ogni cellula del nostro corpo è connessa ad ogni piccola zolla di terra del nostro territorio”.

La promozione del benessere e la prevenzione dei tumori che la Lilt promuove mette al centro l’olio evo di qualità che come è noto è un elemento centrale della dieta mediterranea e dovrebbe essere - secondo gli esperti - un ingrediente fondamentale della dieta quotidiana.

Una iniziativa commentata da Nicola Malorni, vicepresidente nazionale dell'associazione Città dell'Olio: “Ma la cura della nostra salute dipende non solo dalla qualità dell’olio perché nell’essere umano tutto è connesso: la qualità dell’evo è legata alla qualità del nostro rapporto con gli uliveti, con le colture, con i metodi di estrazione, con i produttori e con la ristorazione, con le mense scolastiche ecc... una comunità consapevole è il più potente strumento di prevenzione”.