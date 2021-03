Soggetti fragili e vaccinazioni, l'odissea tra Termoli e Campobasso

TERMOLI. «Se ne sente tanto parlare. Ma chi è un soggetto vulnerabile? "È colui che può essere facilmente attaccato e sopraffatto per l'insufficienza di mezzi di difesa". Ciò significa che nei confronti di queste persone occorre usare maggiori precauzioni. Ma in Molise non sempre è così. Questa mattina, P. O. soggetto fragile e appartenente al comparto scolastico, è stata invitata a recarsi a Campobasso (e per questo ha dovuto chiedere la cortesia di essere accompagnata) per la valutazione del tipo di vaccino che poteva esserle somministrato. Ma andiamo per ordine».

Lo denuncia il Movimento 5 Stelle di Termoli.

«La signora P. O. Dopo essersi registrata sul portale per la prenotazione del vaccino inerente la categoria personale scolastico, non essendo ancora stata contattata, ed apertasi la piattaforma per prenotazione vaccino per persone vulnerabili, chiedeva alla Regione, come fare. La Regione Molise tramite mail comunicava alla cittadina che per il personale scolastico che ha in fase di adesione dichiarato al sistema che è in condizione di "estrema vulnerabilità" verrà effettuata anamnesi dal medico vaccinatore presso il centro vaccinale dedicato al personale scolastico. In esito a detta valutazione del medico se viene effettivamente riscontrata tale condizione di fragilità estrema la persona viene inclusa in un elenco di quelli da vaccinare con un vaccino mRNA quindi diverso da Astrazeneca.

La persona quindi verrà riconvocata per fare altro vaccino in altra data ed orario.Il personale scolastico pertanto che già ha aderito al portale adesioni vaccini covid della regione Molise non ha necessità di cancellarsi dalla categoria "personale scolastico" per iscriversi di nuovo a quella degli "estremamente vulnerabili". Anche per coloro che si sono registrati come "estremamente vulnerabili" verrà effettuata la fase di anamnesi del medico vaccinatore il quale deciderà se somministrare un vaccino mRNA o altro (Astrazeneca) in base alla reale estrema vulnerabilità riscontrata. In altri termini il solo possesso della esenzione per patologia non basta a definire quale tipo di vaccino verrà somministrato.

Arrivata in loco, la signora si è vista consegnare un foglio con il quale le veniva autorizzata la somministrazione del vaccino Pfizer al posto del vaccino Astrazeneca a data da destinarsi. Quindi, sintetizzando: il soggetto fragile, accertato da una commissione medica con un accompagnatore è andato a Campobasso in un periodo in cui il Molise è zona rossa per la consegna di un foglio (la signora non è stata sottoposta ad alcuna visita)!

Risultato: NO VACCINO, SÌ CONTATTI PLURIMI IN ZONA ROSSA CON SOGGETTO FRAGILE. Non resta che scrivere agli organi competenti affinché facciano luce sulle procedure applicate».