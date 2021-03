Unità di crisi sul Molise, Termoli e altri Comuni in zona rossa per altri 7 giorni

TERMOLI. Terminata poco fa l'unità di crisi alla Regione Molise, Termoli e altri comuni in zona rossa per altri 7 giorni. Inclusi Agnone, Jelsi, Toro e occorrerà attendere ora l'ordinanza del presidente della Giunta regionale Toma per verificare se ce ne saranno altri, ma pare sia limitato a questi il provvedimento. Tutti gli altri per quanto riguarda la riapertura o meno delle attività scolastiche in presenza dovranno derogare con propria ordinanza se vorranno conservare la Dad fino alle festività pasquali, come fatto da altri Comuni. Vale lo stesso criterio per le attività commerciali.

Sui comuni in zona rossa ci sarà la deroga alla chiusura dei parrucchieri, centri estetici e barbieri.

La decisione è stata assunta sui dati forniti dall'Asrem (i parametri su cui si basano tali scelte sono basati sul numero di contagi e la percentuale di variante presente tra i positivi),