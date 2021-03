Scuole chiuse a Montecilfone, San Giacomo, Ururi, Petacciato, San Martino e Guglionesi

BASSO MOLISE. Non sarà più zona rossa, tranne Termoli (almeno per altri 7 giorni), ma è blocco comune dei sindaci nel distretto Asrem di competenza, a raffica, ordinanze una dietro l’altra, prima e dopo l’unità di crisi vissuta a livello regionale con Toma, Florenzano e struttura commissariale dimissionaria, ma ancora operativa. A esporsi per primo, sin dalla serata di venerdì, il sindaco di Portocannone, che chiude le scuole fino alle festività pasquali. In sequenza arrivano Casacalenda, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Larino, Campomarino, Ururi, Montecilfone, Petacciato, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni (che la emetterà domenica), San Martino in Pensilis. Ma diciamo che entro stasera ci sarà quasi l’unanimità di enti locali che non vogliono affatto rischiare nuovi focolai prima di Pasqua.

«Considerato che ad oggi il tasso di positività è ancora pari all’8% sul totale dei tamponi effettuati nell’intero territorio molisano; considerato il persistere della pressione sugli ospedali molisani, in particolare sul Cardarelli di Campobasso e sul San Timoteo di Termoli, che hanno rispettivamente 82 e 22 ricoverati per covid-19; considerato che non si è ancora completata la campagna vaccinale per i docenti e che la stessa potrebbe creare problemi pratici nella gestione e rispetto degli orari scolastici; dato atto che ancora nella sola giornata di ieri si sono registrati “+ 9 ricoveri”; sentito il dirigente scolastico, d’accordo perché si continuino le lezioni in Dad; per quanto sopra esposto, seppur l’indice di contagio colloca il Molise in zona Arancione, con ordinanza sindacale, in corso di pubblicazione, si è disposta la sospensione delle lezioni in presenza dal 22 marzo al 31 marzo 2021 di tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio comunale, pubbliche e private», il messaggio del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.