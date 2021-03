Altre 2 vittime del Covid in basso Molise: si sono spenti 80enne di Termoli e 89enne di San Martino

CAMPOBASSO. Aumenta il numero delle vittime molisane della pandemia e sono entrambe del basso Molise. Ieri mattina (pur non ancora contemplato nel bollettino epidemiologico Asrem diffuso ieri sera) è deceduto un 80enne di Termoli all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Ieri sera, invece, a spegnersi, sempre al Cardarelli, è stato un 89enne di San Martino in Pensilis, che meno di 3 settimane fa aveva perso per il Covid anche la moglie.