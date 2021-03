L'alibi perfetto: «Cosa potevamo fare, c'era il Covid»

TERMOLI. La prima faccia del Covid, quella tragica, la conosciamo benissimo. Ma non la seconda, quella dell’alibi. Cosa significa? Che attraverso il Covid, con la scusante del pericolo, dell’urgenza di stare in guardia dal serial killer , dei lokdown , dei colori assegnati alla regioni e relativi divieti di mobilità, tante iniziative, tanti impegni, tanti programmi che avevamo in testa non li abbiamo realizzati ed abbiamo utilizzato il Covid come alibi.

Siamo più precisi. Alcuni propositi non li abbiamo concretizzati per reale impedimento del Covid, altri invece sono rimasti nella mente, li abbiamo fatti cu pensier, avendo appunto utilizzato il Covid come alibi.

Personalmente all’inizio del 2020 avevo programmato 10/12 cose da realizzare. Ma in effetti alla fine dello stesso anno circa il 50 % non le ho fatte perché impedito dal Covid , ma per la parte restante il Covid non c’entrava affatto, se non come alibi. In questa ottica azzardo nel dire “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. E come verifica ognuno potrebbe fare un minielenco di almeno 5 propositi non portati avanti, utilizzando appunto la seconda faccia del Covid, quella dell’alibi.

Quanto sopra riguarda la sfera personale e, va da sé, che ognuno si lascia influenzare dal Covid nella maniera che ritiene opportuno e gestisce i propri programmi come vuole, essendo essi appunto personali.

Ma quando si tratta di problemi della comunità che sono affidati a dei responsabili con cariche pubbliche relative a paesi, a cittadine, all’intera regione molisana, il quadro comportamentale dovrebbe cambiare . Cioè i suddetti responsabili non possono avere l’atteggiamento furbesco ed auto ingannevole di noi individui per i nostri problemi personali.

Ed a proposito dei problemi, i concittadini termolesi e i corregionali facilmente possono pescare nella loro mente decine di temi e problemi che dovrebbero essere stati risolti da uomini pubblici e per i quali il Covid c’entra come gli arcinoti cavoli a merenda.

Vale a dire. Decine di consiglieri, di assessori, di amministratori pubblici nel loro specifico ruolo non hanno nessun compito, nessun incarico collocabile nella battaglia contro il Covid. Eppure nella realtà tralasciano i problemi e la ricerca delle soluzioni, pur non avendo,lo ripeto, alcuna liaison con il Covid.

Per essere chiaro a titolo di esempio, ricordo l’avvenimento di cronaca recente, quello del tabaccaio del borgo Antico, che evoca il tema della sicurezza ed una soluzione anche parziale, attraverso l’utilizzo di video camere di sorveglianza. Quest’ultime già proposte qualche anno prima per limitare atti di vandalismo avvenuti nei riguardi di alcune statue cittadine: Cappella, Jacovitti.

La conclusione è che ci sono decine di problemi nel Basso Molise, nelle province di Isernia e di Campobasso. E se nel passato pre-Covid la mancanza di risoluzione ai problemi veniva giustificata sempre con la burocrazia, con gli ostacoli tecnici, con lo scaricare la responsabilità ad altri, oggi c’è il grande Alibi, il Covid che, come un prete, dà l’assoluzione a tutti per tutti i peccati, grandi e piccoli.

Ma non finisce qui. Portiamoci alle prossime elezioni. Nella relative campagne elettorali, i governanti attuali che si ricandideranno saranno accusati di non aver combinato nulla negli ultimi 5 anni.

E la risposta di quelli che oggi sono nelle amministrazioni dei paesi, delle cittadine delle province e dell’intera regione, con una corazza di grande spessore, solo in apparenza inattaccabile, come maghi che tirano fuori il solito coniglio dall’indistruttibile cilindro, con rimprovero ed ironia (una miscela che farebbe perdere la pazienza anche a Giobbe) ci ricorderanno l’alibi perfetto e diranno: cosa potevamo fare, c’era il Covid.

Luigi De Gregorio