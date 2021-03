Conto deposito zero spese: cos’è, perché conviene e come sceglierlo

TERMOLI. Quella del conto deposito è una soluzione sempre più in voga per quei risparmiatori che hanno intenzione di investire in sicurezza, al fine di portare a casa dei rendimenti fissi. Al di là del discorso relativo ai rendimenti però, c’è da sottolineare che uno dei motivi per cui c’è tanta curiosità verso questo prodotto finanziario è la presenza di costi molto contenuti, per non dire pari a zero. Esistono infatti dei conti deposito con zero spese, di apertura, di chiusura ed anche di gestione. Il motivo è presto detto: al contrario di quanto si possa credere, il conto deposito è molto diverso dal conto corrente, almeno per quanto riguarda i costi. In un deposito online sono davvero poche le spese: in sostanza, queste si riducono alle diverse imposte da pagare in base agli interessi che si portano a casa. Prima di andare nel dettaglio però sarebbe meglio sottolineare perché i conti depositi sono diversi da quelli correnti.

Conto deposito zero spese: caratteristiche, condizioni e differenze rispetto ai conti correnti

Innanzitutto, c’è da premettere che la maggior parte dei conti deposito (soprattutto quelli online) hanno il solo scopo di congelare la liquidità pattuita, ovvero la cifra che la controparte decide di investire in banca. Questo congelamento può avere o meno dei vincoli: nel primo caso si tratta di un conto deposito vincolato, nel secondo di un deposito libero. Al di là della scelta del tipo di conto però (che incide sulla percentuale di rendimento ottenibile), questo non garantisce una serie di servizi tipici di un conto corrente - dal prelievo al bancomat all’assegno, passando per l’accredito dello stipendio - a meno che la banca stessa in cui si decide di aprire il conto deposito online non abbia integrato tutti i principali servizi bancari in un prodotto unico. A tal proposito: per aprire un deposito bisogna avere un conto corrente a cui appoggiarsi e non sempre è necessario che quest’ultimo venga aperto nello stesso gruppo bancario al quale si decidono di cedere momentaneamente le proprie liquidità.

Conti deposito zero spese: le imposte come unico costo per il risparmiatore

Come si anticipava, in un deposito con zero spese gli unici costi per la controparte sono rappresentati dalle imposte. Gli interessi che si ottengono infatti sono al lordo e da questi dovranno essere sottratti l’aliquota fiscale e l’imposta di bollo patrimoniale. Spesso succede anche che le banche, per attrarre nuovi risparmiatori, si offrano di pagare di tasca propria la seconda imposta, lasciando al cliente soltanto l’aliquota. Non sempre però i conti deposito non hanno spese: alcuni istituti bancari, per esempio, prevedono delle spese di apertura o, in alternativa, un canone mensile da pagare. Non sono previste invece, a prescindere, delle spese di chiusura (per legge). Allo stesso modo è difficile che la banca preveda dei costi per produrre un rendiconto o per operazioni di versamento e prelevamento, che il più delle volte non si possono neanche effettuare. Per quanto riguarda i conti deposito vincolati invece, c’è un ulteriore possibile costo da aggiungere: l’eventuale penale rappresentata dallo svincolo anticipato. Può succedere infatti che il risparmiatore abbia la necessità di recuperare la parte di soldi congelati sul conto. In alcuni casi, sarà tenuto a pagare una penale, che il più delle volte consiste nella sola perdita degli interessi maturati.