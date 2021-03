Commercianti molisani: noi soli a pagare il prezzo dell'emergenza e non siamo untori

CAMPOBASSO. Il comitato commercianti molisani commenta il passaggio alla zona arancione.

«Con grande entusiasmo abbiamo appreso il ritorno alla ZONA #ARANCIONE con la conseguente possibilità di riaprire le nostre attività, ma invitiamo la popolazione a prestare la massima #attenzione adottando comportamenti all'insegna del senso di #responsabilità.

Noi commercianti dal canto nostro ci adopereremo affinché all'interno dei punti vendita vengano scrupolosamente rispettati i protocolli per la #sicurezza dei nostri clienti e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

“𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙩𝙖̀ 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖̀: 𝙚𝙘𝙘𝙤 𝙥𝙚𝙧𝙘𝙝𝙚́ 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙣𝙚 𝙝𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙥𝙖𝙪𝙧𝙖" G.B.Shaw

In seguito alla decisione della Unità di Crisi di istituire la Zona Rossa nei Comuni di Termoli, Agnone, Toro e Jelsi non possiamo però non sottolineare come sia intollerabile che in tali microzone possano essere aperti anche parrucchieri, barbieri e centri estetici con la conseguente esclusione dei soli commercianti al dettaglio, nonostante questi ultimi abbiano sempre rispettato e fatto rispettare ai loro clienti le misure di contenimento.

Oltre al devastante danno economico anche la beffa di essere i soli a pagare il prezzo della situazione, trattati nostro malgrado da media ed istituzioni come untori».