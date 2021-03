Zona rossa, atti vandalici e furti nel weekend

TERMOLI. Zona rossa e fine settimana, un combinato disposto micidiale. Al di là di restrizioni e controlli, atti vandalici e furti non mancano, com'è avvenuto nelle scorse settimane, con episodi tanto assurdi quanto fastidiosi. A essere presi di mira ancora i titolare dell'agenzia di pompe funebri Paolucci, per la seconda volta in un breve periodo di tempo, ancora una volta sassate sulle vetrate dell'impresa. A rimetterci danni e anche un televisore, il MicroBar, dove malviventi (chissà se gli stessi...) hanno squarciato la copertura del locale e si sono portati via lo schermo. Sui due episodi indagano Carabinieri e Polizia.