«Scadono tra qualche giorno i reagenti relativi ai Test sugli anticorpi neutralizzanti»

TERMOLI. Come un martello pneumatico, il patologo clinico Giancarlo Totaro, dipendente Asrem, continua la sua battaglia sui test sierologici ai dipendenti vaccinati.

«Scadono tra qualche giorno i reagenti relativi ai Test per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti anti-Spike contro il coronavirus già acquistati in possesso al laboratorio analisi del Cardarelli di Campobasso. Quindi fra pochissimi giorni bisognerà buttare nella spazzatura tutti i reagenti comprati con soldi pubblici perché scaduti se non arriva l'autorizzazione alla esecuzione dei questo importantissimo esame del sangue. E’ incredibile quanto inverosimile che alla fine si preferisce rischiare di buttare reagenti pur di non autorizzare l'esecuzione del test anti Spike. Quindi buttare e sprecare soldi pubblici "sì" ma far l'esame "no". Vorrei vedere se fossero soldi "Loro" se farebbero lo stesso. Chi risponderà di quei soldi spesi sprecati se veramente tra pochissimi giorni saranno buttati quei reagenti?

Una incredibile storia di sanità pubblica che si spera di cuore che venga scongiurata dalla Asrem con un intervento più che tempestivo visto che la scadenza è a pochissimi giorni. Non si scriva un'altra assurda storia di spreco di denaro pubblico nella storia della nostra sanità molisana. Chi dovrebbe pagare il costo per questi test se saranno buttati? Il laboratorio analisi del Cardarelli già eseguiva tali test quantificativi al costo di 25 euro poi interrotti perché "inspiegabilmente non autorizzati", mentre Termoli e Isernia dopo richiesta erano in procinto di eseguirli. Ora il Kit di test già acquistati in giacenza e in possesso del laboratorio di Campobasso sta per scadere perché nel frattempo non è pervenuta l'autorizzazione a continuare eseguirli. Non è possibile ed accettabile buttare quei test comprati con i soldi pubblici non eseguibili per diktat amministrativo.

Chi si assumerà la responsabilità di questa incredibile storia se si butteranno tutti i reagenti rimasti inutilmente comprati? La Asrem dia urgentemente il permesso di fare questo esame importantissimo della ricerca degli anticorpi anti Spike almeno fino ad esaurimento scorte prima che scadano perché non si ritiene accettabile buttare nell'immondizia i reagenti dei test già acquistati con i soldi pubblici. Anche se la cosa più giusta resta quella di autorizzare la determinazione quantitativa degli anticorpi anti Sars Cov2 Spike a 20-25 euro anche presso tutti i laboratori pubblici , che al momento si può fare solo pressi i privati ad almeno 50 euro, in modo celere e definitivo anche in funzione del possibile e previsto rilascio di un passaporto vaccinale/immune che permetterà di riprendere una vita normale».