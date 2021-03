“Invitalia” e istituti di credito: quelle “garanzie accessorie” che non agevolano i finanziamenti

MOLISE. “Invitalia” e gli istituti di crèdito: quelle “garanzie accessorie” che non agevolano i finanziamenti.

A dire degli esperti, occorre fare un certo ragionamento in ordine alla normativa apprestata da “Invitalia” con il programma “Resto al Sud”. Secondo una ricognizione - le banche pretendono dalle imprese garanzie accessorie a copertura del 100% del finanziamento erogato, nonostante quest’ultimo sia già coperto all'80% dallo Stato. Insomma i vari istituti vanno oltre la portata delle norme, non limitandosi all’attingimento dai beni aziendali, pretendendo di esigere mezzi personali a copertura della quota di finanziamento non coperta dal fondo di garanzia per le ‘pmi’. La procedura è gestita da “Invitalia” a cui le imprese ricorrono sempre di più per ricevere un contributo a “fondo perduto”, accedendo ad un finanziamento concesso da istituti convenzionati. L'accesso, però, implica conseguenze, spesso complicate, per ottenere il credito.

L'ottenimento si rileva fondamentale per il neo imprenditore; ma, nonostante egli abbia visto il proprio progetto di investimento approvato da “Invitalia” a premio della sua idea imprenditoriale – egli rimane vincolato alla decisione finale dell'istituto che – bene spesso - può determinare l'accesso al credito sulla scorta della presenza dei requisiti posseduti dal soggetto stesso, il più delle volte legata a criteri particolari e complessi che frenano la concessione del credito. In tal caso, viene meno sia il concetto di «accesso autonomo» all'imprenditorialità sia quello di «finanziamento agevolato», che dovrebbe consentire l'ottenimento a condizioni più favorevoli rispetto agli ‘standard’ offerti dal mercato dei prestiti. Il neo-imprenditore deve sottostare, quindi, ad una serie di condizioni poste da soggetti esterni che, in alcuni casi, si rilevano vincolanti e limitativi per il raggiungimento del risultato finale. La normativa, in materia di “Resto al Sud”, prevede che al richiedente sia concesso un finanziamento che copre il l00% delle spese ammissibili da sostenere per un progetto di investimento da realizzare, articolato tra contributo a fondo perduto (50%) e finanziamento bancario (50%).

Quest’ultimo è assistito dalla garanzia prestata dal «Fondo di Garanzia per le pmi», rilasciata nella misura dell'80% dell'importo del finanziamento stesso. Sulla restante quota del finanziamento bancario, non coperta dal Fondo di garanzia per le pmi, le modalità per il conferimento di garanzie, di cui all'art. l, c. 13, del decreto n. 91/2017 (convertito con modificazioni nella legge n. 123/2017), sono individuate da una Convenzione (art. 1, c. 14, del decreto), che “Invitalia” ha stipulato con l'Associazione bancaria italiana dove si precisa che l'erogazione è condizionata “al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento”. Quasi mai gli istituti di credito accettano che la garanzia sia rappresentata dai beni aziendali oggetto dell'investimento (soluzione questa più logica e diretta per il neoimprenditore); richiedono, al contrario, garanzie personali (come una polizza fideiussoria o delle garanzie atipiche, come dei titoli in garanzia).

Con la polizza, il fideiussore è nella maggior parte dei casi un terzo soggetto (ad esempio, un membro della famiglia del richiedente), che si impegna con il proprio patrimonio a restituire il prestito contratto dal neo-imprenditore, nel caso in cui egli non sia in grado di adempiere all corresponsione delle rate. Nel caso dei titoli a garanzia, chi fa il credito propone di concedere il finanziamento mettendo a garanzia un deposito titoli (il cui ammontare, secondo alcune banche, è pari al 10% dell'ammontare del prestito) che occorre vincolare per far fronte all'obbligazione contratta e che non sarà disponibile fino all'estinzione del finanziamento. È vero che l'Istituto creditizio ha pieno diritto di valutare il merito creditizio di colui che richiede un finanziamento e, dunque, la sua capacità di rimborsare correttamente l'obbligazione assunta; ma spesso l'Istituto pone il neo-imprenditore di fronte a procedure burocratiche che non gli permettono di realizzare in tempi brevi il suo progetto imprenditoriale.

Nel caso del deposito-titoli, ad esempio egli rimane obbligato a ricorrere a delle garanzie atipiche che sono sempre più diffuse nella prassi bancaria e che, per i caratteri che le contraddistinguono, sono fattispecie per cui è da sempre cruciale il ruolo della giurisprudenza. Nel caso della polizza fideiussoria, poi, il soggetto coinvolto nel finanziamento non è più solo colui che propone il progetto di investimento ma anche soggetti terzi (genitori, parenti ecc.) che sono obbligati, così, anch'essi nei confronti della banca.

L'Istituto di Credito, in modo impassibile, non considera che il neo- imprenditore si è rivolto ad esso in forza di un finanziamento che è stato approvato da un soggetto terzo (“Invitalia”) e che, sulla base di accordi sottoscritti, già prevede la presenza di altro soggetto (Fondo di Garanzia per le ‘pmi’) che presta una garanzia pari all'80% del finanziamento da concedere. Il neo imprenditore, dunque, si è rivolto all'Istituto di credito non da sprovveduto ma con un concreto e sostenibile progetto imprenditoriale, valutato positivamente da un apposito soggetto terzo (“Invitalia”) preposto alla valutazione di validi progetti imprenditoriali.

Ciò dovrebbe permettere al neo-imprenditore ed alla sua futura azienda di essere già considerati «affidabili» agli occhi di chi li dovrà finanziare e, di conseguenza, le richieste di finanziamento dovrebbero avere maggiori possibilità di andare a buon fine e anche seguire un percorso più snello e veloce di approvazione. In buona sostanza, è corretta la richiesta di garanzie da parte degli Istituti, ma queste non devono trasformarsi in un automatismo: piuttosto sono un'opportunità. In definitiva, le garanzie, di quale natura che siano, rappresentano un aiuto concreto; ma devono rimanere, comunque, un supporto accessorio alla richiesta del credito, soprattutto quando alla base c'è una idea concreta e sostenibile, supportata anche da soggetti esterni (“Invitalia” ed il Fondo di garanzia per le ‘pmi’) che con la loro presenza possono assicurare la capacità di rimborso del finanziamento.

Claudio de Luca