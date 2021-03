Il sit-in di protesta dei commercianti in via Sannitica davanti al municipio di Termoli

TERMOLI. «Siamo chiusi da oltre 40 giorni e non ci siamo mai ribellati perché abbiamo subito capito che il problema sanitario era la priorità... però sabato sera dopo che il giorno prima era uscita notizia di zona arancione venire a scoprire che solo Termoli e altre 3 paesi restano in rosso ci ha definitivamente ammazzati, in più il nostro caro presidente fa una deroga per parrucchieri, barbieri e centri estetici e noi che vendiamo abbigliamento, scarpe e oro nuovamente chiusi. Vorremmo sapere sulla base di quali dati, stanno penalizzando fortemente la nostra categoria... noi siamo nuovamente andati nei nostri negozi per sistemare confinati di poter finalmente tornare a lavorare».

E’ solo uno di tanti messaggi che sono stati inviati tra social e messaggerie per denunciare lo stato di autentica prostrazione della categoria, che stamani è sfociata in un sit-in spontaneo di protesta davanti al municipio, in via Sannitica, come documentato in diretta Facebook da Termolionline.

In prima battuta si è recato l'assessore Michele Barile, ma poi l'assenza del primo cittadino, impegnato alla Provincia, ha fatto slittare a domani il confronto con la categoria, ma i toni sono stati davvero accesi, slogan e cartelli all'ingresso, poi chiuso dagli operai che stavano lavorando, incastro micidiale che è stata come benzina sul fuoco, con i commercianti che si sono sentiti chiudere la porta in faccia. Poi è sceso parte dello staff del sindaco, a dare disponibilità per l'incontro di martedì mattina.

Il clima è davvero incandescente, categorie da due mesi sono allo sbando a causa della zona rossa e l'ira degli esercenti è rivolta in due direzioni, su chi ha preso le decisioni di prorogare la zona rossa a Termol e anche la differente opportunità di stare aperti o chiusi a seconda della categoria merceologica. Chiesti ristori immediati per coprire i costi fissi.