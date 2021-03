Moduli aggiuntivi di terapia intensiva, al San Timoteo si consegnano la prossima settimana

TERMOLI. Lavori in corso ancora all’ospedale San Timoteo di Termoli per realizzare i nuovi 10 moduli di Terapia intensiva. Non saranno consegnati in queste ore, ma il cantiere è prossimo alla conclusione, poiché dalla prossima settimana è previsto il termine della loro realizzazione. Qualche giorno prima, giovedì, è prevista quella al Cardarelli, sempre 10 posti. Altri 6 sono per Isernia. Serviranno ad alleggerire ulteriormente la pressione la pressione sanitaria causata dall’emergenza Covid in Molise.

Intanto, novità anche sugli organici. In arrivo in Molise altri due medici militari dell'Esercito e stamani operativi al San Timoteo i 4 medici venezuelani.