Veleno per topi abbandonato nella zona di via Torino, indagini in corso

La scoperta è avvenuta ad opera delle Guardie Ecologiche della Congeav che hanno rinvenuto alcuni sacchetti di veleno per topi in via Torino. Attualità di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. A seguito di alcune segnalazioni si comunica che nella zona di Via Torino sono state rinvenute alcune buste di veleno per topi abbandonate. A trovare il veleno sono state le Guardie Ecologiche del gruppo Congeav che hanno informato subito l'assessore all'Ambiente Rita Colaci. L'intera area è stata delimitata e la Rieco provvederà a ripulire la zona. Tuttavia, si raccomanda di prestare la massima attenzione in quanto il veleno rappresenta un vero e proprio pericolo sia per i bambini ma anche per gli animali. L'attività di derattizzazione nei quartieri della città è stata avviata già da qualche giorno. Le indagini sono in corso e per quanto accaduto si ricorda che rappresenta un reato abbandonare questo tipo di rifiuti.