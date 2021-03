Emergenza Covid e cartelle esattoriali tra i temi del consiglio comunale

TERMOLI. Il Presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello convoca per il giorno 26-03-2021 alle re 17:30 in prima convocazione e per il giorno 27-03-2021 alle ore 18:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO