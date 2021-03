Pandemia: ultimi dati su ricoveri e terapie intensive, per l'Agenas Molise al 45% di saturazione

ROMA. L’Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, aggiorna i dati relativi a ricoveri e terapie intensive legati alla pandemia.

I ricoveri per Covid superano la soglia d'allerta del 40% e i contagiati sono il 42% dei ricoverati. Crescono anche le terapie intensive che superano la soglia del 30% in 12 regioni. Soglia oltre la quale diventa difficile la presa in carico degli altri malati.

Le regioni che superano la soglia critica del 30% sono le seguenti: Abruzzo (49%), Emilia Romagna (52%), Friuli Venezia Giulia (46%), Lazio (34%), Lombardia (57%), Marche (61%), Molise (41%), Provincia autonoma di Trento (58%), Piemonte (55%), Puglia (37%), Toscana (41%) e Umbria (52%).

Il valore è invece al 30% nella Provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda invece i reparti di medicina interna, infettivologia e pneumologia, la soglia critica del 40%, individuata dal Decreto del Ministero della Salute, e oltre la quale diventa difficile la presa in carico degli altri malati, è superata da: Abruzzo (45%), Emilia Romagna (55%), Friuli Venezia Giulia (47%), Lombardia (52%), Marche (65%), Molise (45%), Piemonte (59%), Puglia (46%) e Umbria (43%). Il Lazio si attesta, invece, al 40%.

(Fonte Regioni.it)