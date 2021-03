CAMPOBASSO. Sono state consegnate al Cardarelli di Campobasso le prime 50 dosi di anticorpi monoclonali. "Saranno somministrate ai soggetti asintomatici o paucisintomatici che non necessitano di ossigeno e che siano positivi da almeno 10 giorni - spiega il responsabile di malattie infettive, il dottore Donato Santopuoli - i candidati saranno identificati dai medici di famiglia e dalle Usca ed invitati in ospedale per la somministrazione in regime di day hospital".