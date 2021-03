CAMPOBASSO. Aggiornamento del report vaccinale in Molise al 22 marzo, dopo il riavvio delle somministrazioni di AstraZeneca: sono state somministrate 47.804 inoculazioni. Di queste, 38.600 sono della Pfizer-BioNTech, 6.746 di AstraZeneca e 2.458 di Moderna. Il totale delle dosi consegnate è di 52.975. E' stato somministrato il 90% dei vaccini in dotazione.

Inoltre, oggi su SkyTg24 la schermata che evidenzia come su dati del Ministero della Salute il Molise è tra le prime regioni per anziani over 80 vaccinati in rapporto alla popolazione residente.