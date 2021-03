TERMOLI. A mazze du' castille. Simbolo di termolesità e anche di speranza. E' quello che auspica il dottor Giuseppe Pranzitelli, da alcuni mesi anestesista all'ospedale San Timoteo, che dopo la pubblicazione del bando dell'Asrem per 8 anestesisti invita coloro che sono fuori dal Molise a partecipare ai concorsi attraverso cui rimpinguare finalmente gli organici ospedalieri della sanità pubblica.

«Quande nu termelèse stä lundäne,

sèmbe pènze a ‘sta màzze du’ castílle

che j'arecòrde quande uajengílle

senäve da ‘llà 'ssòpe ‘na cambäne [...]

E stu' rellògge? Ammízze stä chiandäte,

e päre n'úcchje che gguarde lundäne,

che dice sèmbe: "No, ne vve squerdäte.

No, ne squerdäte! E quande 'sta cambäne

ve sóne dind'u córe addeleräte

aremeníte a mmé, fijje lundäne".»

(Quando un termolese sta lontano, pensa sempre a questa mazza del castello che gli ricorda, quando da ragazzino, sentiva suonare da lassù una campana. E questo orologio? Sta piantato in mezzo, e sembra un occhio che guarda lontano, che dice sempre: "No, non vi dimenticate! Non dimenticate! E quando questa campana vi risuona nel cuore addolorato, tornate a me, figli lontani).

Raffaello D’Andrea, autore della poesia (di cui al seguente link sentiamo una versione magistralmente interpretata dall'immenso Nicolino Cannarsa: https://youtu.be/fjsysFQwmkg) si riferiva all’asta, ormai scomparsa, che un tempo sorreggeva le campane dell'orologio del castello.

L'asta con le campane è visibile in qualsiasi foto d'epoca (come in quella postata), sulla cima del maniero federiciano.

È appena uscito il concorso ASReM per 8 anestesisti, tra poco in GU. Ma sono usciti anche altri concorsi (pediatri, neonatologi, nefrologi, tra poco anche ginecologi..)

Dedico con affetto e speranza questa poesia a tutti i colleghi termolesi "in esilio", affinché il richiamo virtuale di quella campana contribuisca a risvegliare nei loro cuori il desiderio di tornare "a casa".

Termoli ha tanto bisogno del vostro prezioso contributo».