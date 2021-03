Migliaia di tecnici per il Sud: il Molise programmi le proprie necessità

TERMOLI. La Ministra per il Sud Mara Carfagna ha anticipato, nelle Commissioni riunite bilancio e politiche Ue di Camera e Senato, che un contingente di 2.800 tecnici sarà assunto - attraverso procedure concorsuali semplificate - per aiutare Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e P.a. centrale ad attuare i progetti finanziati con i Fondi Ue. L'ultimo ciclo di programmazione 2014-2020, oltre 73 mld di euro, ne ha visto impegnare solo 50 di cui solo 34 sono stati spesi. Segno di una ridotta capacità di assorbire i Fondi nei tempi previsti e della «necessità di migliorare la capacità progettuale delle Amministrazioni attraverso il ricorso ad un Piano straordinario di assunzioni.

Alle aree interne verranno destinati 100 milioni per Presìdi sanitari nei Comuni fino a 3.000 ab., in accordo con il Ministero della Salute. Il progetto verrà attuato attraverso un bando dell'Agenzia per la coesione territoriale e presuppone - nella misura di 50 milioni di euro - il cofinanziamento dei privati che vi avranno aderito. L'obiettivo farebbe risparmiare al Ssn ed ai cittadini, senza più costringerli a lunghi viaggi per effettuare visite mediche. Sempre per le aree interne arriveranno finanziamenti alla rete stradale per un valore complessivo di 300 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 250 milioni per le politiche di contrasto alla povertà educativa. La ‘task-force’ di tecnici a supporto delle amministrazioni sarà assunta di concerto con il Dipartimento F.p. e servirà a rafforzare le competenze degli enti in vista dell'attuazione del ‘Recovery Plan’. Si affiancherà il supporto della Cassa dd. pp. con cui la Ministra ha annunciato l'avvio di «un'interlocuzione» per un protocollo d'intesa volto ad aiutare le Amministrazioni in alcuni dossier più delicati come gli asili- nido nell'ottica di garantire gli stessi Livelli essenziali delle prestazioni a prescindere dalla latitudine.

La Carfagna ha annunciato pure la prossima approvazione di una norma che qualifichi i Servizi educativi per l'infanzia come prestazioni essenziali per la collettività fissando i Lep per asili-nido e scuola dell'infanzia. L'obiettivo del Governo è quello di realizzare un vero «New Deal» del Meridione che prevede risorse aggiuntive da altri Fondi europei per 100 mld di euro fino al 2029. Però la tabella di marcia non dovrà contemplare inciampi, sempre che si vorranno sfruttare tutte le opportunità derivanti dall’uso dei fondi Ue.

Entro il 2023 il nostro Paese dovrà attuare 13,5 miliardi di interventi finanziati con ‘React-Eu’, di cui oltre 8 relativi al Mezzogiorno. Entro il 2026 dovranno essere spesi 191,5 miliardi di interventi previsti. Entro il 2029 andranno spesi gli oltre 80 miliardi previsti per i Programmi europei per la coesione 2021-2027, mentre la programmazione dei 73 miliardi del Fondo per lo sviluppo e per la coesione (nella formula «80% al Sud, 20% al resto del Paese»), si estende fino al 2032. In merito alla programmazione strategica del Fondo di Sviluppo e Coesione, Carfagna ha annunciato l'intenzione di procedere con urgenza a una «delibera stralcio» che sbloccherà, tra passato e nuovo ciclo del Fsc, 3 miliardi per le Regioni meridionali ed 1 per quelle centro-settentrionali, al fine di dare soluzione di continuità agli interventi per la coesione, impedendo così colli di bottiglia e rallentamenti che potrebbero determinarsi a causa dei ritardi nella definizione e formalizzazione dei nuovi regolamenti europei». Arriveranno inoltre 600 milioni per le infrastrutture delle Zone economiche speciali al fine di «assicurare, per queste aree, opere di urbanizzazione primaria e di connessione alla rete stradale e ferroviaria». E ancora, per quanto riguarda la ricostruzione delle aree terremotate, verranno stanziate ulteriori risorse per 1,78 miliardi, mentre verrà confermato lo stanziamento di 300 milioni per la linea d'azione dei beni confiscati alla mafia.

Al Parlamento la Ministra ha chiesto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione non siano più usate «come una specie di bancomat o di bottino a cui attingere per la copertura di spese altrimenti difficili da finanziare. «Distoglierle dal loro obiettivo in modo estemporaneo è sempre legittimo, se fatto dal Parlamento, ma non è lungimirante». Infine ha auspicato che si arrivi ad una definizione “rapida, con la commissione Ue”, dell'accordo di partenariato, primo e fondamentale passaggio per far partire la programmazione dei Fondi Ue. «Con la Commissaria europea Elisa Ferreira abbiamo individuato una ‘road map’ condivisa che consenta all'Italia di notificare l'accordo non appena saranno definitivamente approvati i nuovi regolamenti comunitari. Se la stipula dell'accordo sarà rapida faremo guadagnare alle Regioni fino a 6 mesi rispetto al ciclo 2014-2020. Partire prima significa spendere meglio. Questo è il messaggio che sto provando a condividere con i Presidenti di Regione relativamente ai Por.

Rispetto ai Piani nazionali - ha proseguito - abbiamo operato semplificazioni ed innovazioni rispetto al passato, concentrandone alcune e dando spazio ad un nuovo programma inedito condiviso con il Ministro Speranza: un Pon salute per garantire servizi territoriali e tecnologie digitali necessari affinché le Amministrazioni sanitarie del Sud offrano standard migliori di servizi».

Claudio de Luca