TERMOLI. In programma stamani l'incontro della delegazione di commercianti termolesi e il sindaco Francesco Roberti, come d'intesa ieri dopo la manifestazione di protesta organizzata davanti al municipio di via Sannitica.

La crisi del comparto ha tenuto banco ieri per l'intera giornata, non solo per il sit-in degli esercenti, peraltro da toni accesi. Sia nella trasmissione Termoli in Diretta... che direttamente, il portavoce Maurizio Giamberardino ha rivolto istanze al Governatore del Molise, Donato Toma.

Nel pomeriggio, infatti, si è recato nella sede della Giunta regionale, assieme al primo cittadino Francesco Roberti, anche lui nel capoluogo per impegni istituzionali alla Provincia, di cui è presidente.

In un video Giamberardino ha sintetizzato l'esito dell'incontro, che si è dipanato su zona rossa, ristori e questione afferente le diverse norme che disciplinano aperture e chiusure.