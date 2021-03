TERMOLI. 7 febbraio: una data come tante altre nell’immaginario collettivo ma non per i commercianti d’Italia e di Termoli: è questo il giorno, divenuto un simbolo ormai, che segna l’inizio della lunga crisi economica che li ha colpiti. Con l’emergenza sanitaria che corre molto più veloce di quanto facciano le soluzioni, i titolari di partita Iva mostrano il lato più duro della pandemia: ormai allo stremo, con i negozi chiusi da quasi sessanta giorni, le bollette che continuano inesorabili ad arrivare e gli aiuti che tardano, i commercianti di Termoli sono tornati in municipio per parlare con il sindaco Francesco Roberti.

Dopo la protesta di ieri contro il proseguo della zona rossa a Termoli per un’altra settimana, quando quasi tutto il Molise è tornato in zona arancione, i proprietari dei negozi sono stati ricevuti dal primo cittadino (che ieri era assente perché impegnato in provincia ndr): in fila indiana, con le mascherine e dopo aver misurato la temperatura corporea, una delegazione è salita al primo piano di palazzo Sant’Antonio mentre gli altri attendevano, all’esterno e all’interno del Municipio, fiduciosi. Protesta che TermoliOnLine ha seguito in diretta grazie al direttore Emanuele Bracone

«Stiamo aspettando il primo cittadino, sono qui non per protesta ma per solidarietà – ha commentato Luciano Paduano – Questi commercianti hanno tutte le ragioni di questo mondo, sono chiusi da due mesi, gli affitti corrono e i dipendenti aspettano di avere qualche sussidio dai loro datori di lavoro. Speriamo che il sindaco possa darci delle risposte importante ed immediate, non per il futuro che dipende dal Covid e non dal sindaco».

«Più che aspettative mi piacerebbe ricevere risposte e chiarimenti – è il commento di una commerciante – Venerdì è stata annunciata la zona arancione e noi ci siamo attivati per poter rendere attiva la nostra attività da lunedì. Invece, dopo 24 ore, si sono rimangiati la parola. È una grande delusione, oltre al danno la beffa. Siamo chiusi dal 8 febbraio, non abbiamo risposte e delucidazioni, ma abbiamo spese, affitti, contributi e stipendi da pagare e non abbiamo alcun aiuto. La situazione sta diventando insostenibile. Non sappiamo cosa accadrà domani, mi piacerebbe sapere se apriremo e, nel momento in cui apriremo con le accortezze del caso, sapere per quanto tempo potremo lavorare».