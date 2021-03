«Franco è morto il 9 gennaio, siamo indignati di aspettare ancora per avere la cartella clinica»

TERMOLI. Attendere settimane per avere cartella clinica e documenti relativi al ricovero di un congiunto che purtroppo è deceduto. E’ quanto denuncia la famiglia Dall’Ava, che il 9 gennaio scorso ha perduto l’amato Franco, stimato docente in pensione e professionista.

«Noi famigliari di vittime Covid ci troviamo nostro malgrado a combattere una guerra senza fine per poter avere una cartella clinica che ci serve per soli fini assicurativi, perché credeteci tutto vorremmo fare, meno che leggere le notizie che in quella cartella sono contenute. Al dolore di una morte così crudele sia per chi l'ha vissuta come malato sia per i famigliari si aggiunge una mancata risposta dall'ufficio competente.

Franco è morto il 9 gennaio, esattamente il 9 febbraio abbiamo inviato una richiesta a mezzo Pec corredata dei nostri documenti e dal documento di mio marito nella quale chiedevamo il certificato di ricovero e la cartella clinica dichiarando che ci serviva esclusivamente per fini assicurativi avendo noi un'assicurazione medica, e non per altri motivi o scopi. Abbiamo ricevuto immediatamente la risposta con il numero di protocollo assegnatoci, dopo qualche giorno, non avendo avuto altre notizie, abbiamo chiamato l'Asrem che ci ha dato il numero dell'ufficio deputato al rilascio del documento richiesto. Da quel giorno abbiamo telefonato diverse volte al giorno per circa 30 giorni, abbiamo ottenuto tre sole risposte da un impiegato non addetto a quell'ufficio che ci ha spiegato che il collega era assente, pregandoci di richiamare per parlare con l'impiegato che si occupa di queste richieste. Secondo voi abbiamo ottenuto risposta? O abbiamo ottenuto ciò che abbiamo richiesto?

Assolutamente no, non risponde mai nessuno. In fin dei conti non chiediamo la luna nel pozzo ma solo una cosa che è nel nostro diritto chiedere. le morti per Covid lasciano una scia di dolore che non si riesce a comprendere se non lo si vive. Vedere un proprio caro uscire di casa sulle proprie gambe e non vederlo più' rientrare è atroce e innaturale, non hai il conforto di un ultimo bacio, di un'ultima carezza da porgere e ricevere. Pensi che forse il peggio è passato ma non è cosi, devi combattere con impiegati assenti e ai quali alla fine dei conti non interessa nulla di quello che è successo a te. E' una vergogna ignobile che l’Asrem non riesca a darti una risposta, chi deve controllare che gli impiegati facciano il loro dovere? Dove sono i responsabili di tutto questo? E' uno scaricabarile squallido. Noi chiediamo all'Asrem, alla Regione o a chicchessia una risposta. Vogliamo solo ciò che è in nostro diritto avere e non vogliamo aggiungere dolore a dolore. Cosa ne pensiamo di tutta questa faccenda? Abbiamo un solo termine per definirla. vergogna. Vergogna che è solo molisana». Toni comprensibili, quelli della moglie Lucianna e dei figli Daniele e Diego.