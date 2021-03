TERMOLI. Censura e politica editoriale, questo il titolo del saggio di Antonella Di Spalatro, docente di lingua inglese presso il comprensivo “Brigida” di Termoli e all’università del Molise, che a poche settimane dall’uscita già vanta una presentazione nazionale di tutto rispetto dagli studi Rai di Uno Mattina, dove la professoressa è intervenuta nei giorni scorsi insieme allo scrittore Luca Crovi per discorrere sull’origine e il successo senza tempo del poliziesco in Italia.

Traduzione e fascismo, dinamiche censorie e autocensura letteraria, omissioni e tagli nei gialli tradotti dal critico milanese Enrico Piceni negli anni Trenta: questi in sintesi gli argomenti trattati nel volume. Uno studio interessante e corposo pubblicato dalla casa editrice romana Lithos, che si sofferma dapprima sulla ricostruzione storica e bibliografica degli studi su fascismo, cultura e traduzioni per poi concentrarsi sulla vita e l’opera di un singolo traduttore, Enrico Piceni, che durante il ventennio tradusse molti romanzi, tra cui anche numerosi gialli di successo di Agatha Christie, tra divieti e imposizioni dall’alto.

«Il saggio nasce come rielaborazione della mia tesi di dottorato – spiega l’autrice – e ha preso forma in quest’ultimo, difficilissimo anno, tra lockdown e insegnamento a distanza. L’argomento è di grande attualità nei circuiti della critica internazionale, particolarmente interessata negli ultimi decenni alla ricostruzione dei rapporti tra intellettuali, potere e censura di Stato. Nel caso specifico, gli ‘studiosi di nuova generazione’ sono giunti ormai alla conclusione che la censura fascista fosse arbitraria e permeabile riguardo alle questioni letterarie e che all’interno delle case editrici venisse applicata una sorta di autocensura preventiva al fine di evitare il ritiro dal mercato di opere già pubblicate, con ingenti perdite economiche. Nei gialli, in particolare, bisognava edulcorare non poco i fatti di sangue, i suicidi e gli atti criminali in genere. Partendo da tali premesse ho portato avanti uno studio di caso, ricostruendo la vicenda personale e lavorativa di un singolo traduttore».

Due lauree con lode e un dottorato di ricerca, docente ma anche giornalista pubblicista, Antonella Di Spalatro dimostra di coltivare una grande passione per la letteratura e di avere molteplici interessi culturali ai quali ora ha evidentemente aggiunto anche quello per la scrittura.