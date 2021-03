Miozzo dalla Protezione civile nel cratere molisano al Cts, e ora il ‘cambio’ voluto da Draghi

LARINO. Quando ho conosciuto Antonio Miozzo, Larino ed il cratere avevano appena cominciato a patire il sisma del 2002. All’epoca, braccio destro di Guido Bertolaso, Capo della Protezione civile nazionale, appena giunto cominciò a visionare il teatro dell’emergenza.

Mi fece chiamare (allora ero il Comandante della Polizia locale ed avevo elaborato il Piano fatto proprio dal Comune per le varie emergenze) ed ebbe a complimentarsi per l’ottima scelta della scuola elementare di rione San Leonardo che, per alcuni mesi, avrebbe rappresentato il teatro delle azioni in cui avrebbero operato le tante funzioni locali della Protezione civile. Aveva l’aria di un montanaro burbero ma gli atteggiamenti esteriori si mantenevano lontani da ogni supponenza dottorale.

Poi l’avevo perso di vista, sinché, con la pandemìa, scoprii che era diventato Responsabile del Comitato tecnico scientifico, un organismo che fungeva da mente delle analisi numeriche, dei protocolli di contenimento e delle strategie di contrasto anti-Covid. Costituito il 3 febbraio 2020, era composto da 26 tra «esperti e qualificati rappresentanti degli enti e amministrazioni dello Stato» in cui mancavano, però, epidemiologi o statistici.

Da poche settimane è nato un nuovo Cts in cui sono coinvolti esperti appartenenti anche ad altri settori, come ad esempio al mondo statistico, matematico-previsionale o ad altri campi utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l'analisi dei dati raccolti, necessaria ad approntare le misure di contrasto alla pandemia. Ora i componenti sono 12 e non più 26, con un criterio di efficienza e di ottimizzazione. Tutto ciò premesso, torniamo a Miozzo la cui gestione non dev’essere stata molto apprezzata dal nuovo Governo. Cerchiamo di capire perché. “Inaccettabile chiudere le scuole e vedere, poi, i ragazzi nei centri commerciali”, diceva il Capo Cts. Ma poi siamo stati i primi in Europa a sbarrare le classi, a fine febbraio del 2020, e gli ultimi a riprendere le lezioni. In Francia gli studenti hanno perso 41 giorni, in Italia ben 3 mesi.

Poi le zone rosse nel ‘weeck-end avevano imposto di non avere contatti al di fuori della famiglia. Insomma il ridondante Comitato decideva ogni mossa della pandemia con un laureato in Scienze politiche quale ministro della Salute che, prima della cadrèga ministeriale, era stato assessore all’Urbanistica al Comune di Potenza. “All’interno delle scuole il rischio è sicuramente inferiore che all’esterno”, assicurava Miozzo a ‘Porta a Porta’. Il 30 seguente confermava:”E’ più facile che gli studenti risultino contagiati, se non frequentano la scuola e fanno dad. Quindi è meglio mandarli in aula”. Nello stesso giorno, però, raccontava a ‘la Stampa’:”Ho la posta elettronica invasa da messaggi di genitori che mi raccontano le difficoltà e i drammi dei figli. Non ci rendiamo conto che la nostra incapacità di trovare soluzioni sta aiutando a costruire una generazione fragile ed insicura”. Ma, quando gli studenti delle superiori cominciarono a manifestare, Miozzo inneggiò alla rivolta (“Dipendesse da me avrei riaperto le scuole da tempo.

I ragazzi fanno bene a protestare. Vorrei poter scendere anch’io in piazza con loro”). E poi, quando dopo di avere accolto gli allarmi del Cts, mamme e bambini si ribellarono, lui se ne stava tranquillo e spiegava che la dad non poteva essere la scorciatoia alla nostra evidente incapacità. Ma diceva questo proprio quando era stato proprio lui il luminoso faro delle malandate coscienze dei decisori. Ma non basta, perché a dicembre diceva:”Bisogna intervenire per rientrare nelle aule”; 6 gg. dopo (sul ‘Foglio’) si scagliava contro chi faceva cattiva informazione con articoli di stampa che informavano di numeri improbabili, senza referenze né validazioni scientifiche:“Alimentano solo la paura e la percezione della scuola come focolaio epidemico. I dati effettivi dicono che le aggregazioni a rischio sono più frequenti prima e dopo le lezioni”. Il 20 gennaio:”E’ arcinoto che i maggiori pericoli sono esterni alle classi: nelle attività parascolastiche e nei trasporti”. Poi arriva Draghi:”Sono molto contento che abbia messo la scuola in cima alle priorità politiche. Evidentemente ha chiaro il valore della formazione e della cultura per le nuove generazioni. Deve avere bene inteso quale danno abbia avuto ed avrà un così lungo periodo di dad per il futuro dei nostri ragazzi, in particolare quando dovranno confrontarsi con il mondo del lavoro”.

Ma, se la stragrande maggioranza dei contagi non avviene in classe, perché il Cts voleva la serrata generale? Se ci si infetta solo fuori dalle aule, perché bisognava chiudere tutto? I bambini dell’asilo, ad esempio, non prendono la metro, quelli delle elementari non si ritrovano nei centri commerciali, i ragazzi delle medie non si scatenano nelle movide notturne. Eppure il Comitato aveva detto: tutti a casa o quando si siano superati i 250 positivi ogni 100mila ab. Sarà stato per questo che Draghi ha fatto piazza pulita di un organo la cui attività poteva essere solo endoprocedimentale?

Eppure, in Lombardia, al 6 marzo e a dad ripresa, il bollettino aveva segnalato 943 casi, in linea con l’indagine precedente. Ma non finisce qui perché poi c’è stato il caso dei milioni di mascherine non a norma e il Nulla osta all’acquisto era di spettavano del Cts che, nell’ultimo anno, si era occupato di ogni aspetto dello scibile quando, in altri Paesi, certi argomenti vengono affidati a sottocommissioni o a consulenti che non si dedicano ad estenuanti riunioni, com’è capitato – in tema di sicurezza – per i cori in Chiesa, per la Sagra del tartufo di Alba e l’Assemblea nazionale della Federazione boccistica. Anche se a determinare la svolta può avere contribuito la volontà di depotenziare un Comitato troppo ingombrante, spesso inconcludente e sempre sordo a ogni richiamo, suggerimento o consiglio, Draghi voleva un cambio di spartito.

Per mesi, martellante e monotono, il Cts aveva continuato, imperterrito, in una diuturna litania di numeri, battendo, insistentemente, quasi fastidiosamente, sui medesimi tasti: nuovi casi, numero dei tamponi, ospedalizzazioni, ricoveri nelle terapie intensive, decessi. Il tutto poi distillato attraverso un algoritmo tenuto segreto come la ricetta della pozione magica di Asterix preparata dal druido Panoramix.

Claudio de Luca