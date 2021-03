Era amato da tutti nel Cratere, muore a 50 anni al Cardarelli l'autista Ettore Carnevale

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un lutto Covid sconvolge le comunità di Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia. Si è spento all'ospedale Cardarelli, a soli 50 anni il conducente di autobus Ettore Carnevale. A ricordarlo il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante: «Sicuramente i nostri bimbi ti porteranno nei loro cuori innocenti come innocente era il tuo grande sorriso! Ora sarai l'autista dei nostri piccoli angeli in paradiso, e sono sicuro che ti prenderai cura di loro come hai fatto ogni giorno qui sulla terra! Condoglianze alla famiglia a nome mio e di tutta la comunità di San Giuliano di Puglia. Che la terra ti sia lieve Ettore!»

Era ricoverato in Terapia intensiva da quasi un mese.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio postati sul suo profilo Facebook.