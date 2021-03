Vaccinazioni a domicilio, a Termoli c'è una centenaria che aspetta

TERMOLI. Vaccinazioni a domicilio per anziani non in grado di recarsi nei punti attivati dall’Asrem nel Molise e a Termoli, in particolare.

«Ho mia mamma che da poco ha compiuto 100 anni e abbiamo fatto la richiesta online, alla Regione Molise, già un mese fa, siccome hanno detto che ci avrebbero mandato un sms per comunicarci la data della vaccinazione a domicilio. Fino ad oggi non è arrivato nulla e ci guardo tutti i giorni.

Ma non è l’unica testimonianza.

«Ho in casa una zia materna di 94 anni che deve essere vaccinata a domicilio, prenotato il 12 febbraio, sul sito regionale, ma fino ad oggi nulla».

Il problema è chiaro è per le vaccinazioni domiciliari, perché come pare debbono fare prima gli ultraottantenni che sono autonomi, come sappiamo anche che devono formare anche il personale medico per essere abilitati alla vaccinazione.

Siamo venuti a sapere che pare che entro aprile o la fine dello stesso mese le regioni e quindi anche il Molise verranno fornite di scorte necessarie per procedere più speditamente nel vaccinare un numero maggiore di persone anche più giovani.

Come però capiamo la preoccupazione di chi ha soprattutto persone anziane conviventi, che dovrebbero avere una corsia preferenziale soprattutto anche perché sono i più deboli sotto un profilo sanitario. Anche se con le ultime variabili del Covid, anche chi è in età giovanile oggi non viene tanto risparmiato dal contagio e le conseguenze patologiche gravi.

Speriamo che qualcuno magari leggendo di queste preoccupazioni giustificate, possa darci qualche buona e rassicurante notizia, magari come ci giunge notizia da alcune regioni italiane, che hanno formato una task-force di persone per vaccinazioni a domicilio.