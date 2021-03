PalAirino, sopralluoghi sul punto vaccini

TERMOLI. Quando aprirà il PalAirino alle vaccinazioni anti-Covid? Lo chiede la gente a Termoli, l'abbiamo chiesto noi ieri al sindaco Francesco Roberti.

«Per quanto riguarda le vaccinazioni, martedì mattina hanno fatto il quarto sopralluogo al Pala Airino. E’stato visionato da tutti i medici, da tutti i dirigenti, da tutte le persone preposte alla campagna vaccinale. Credo che prima o poi dovranno essere disponibili a utilizzare quella location. La problematica rimane per la carenza di personale sanitario».

Ma il primo cittadino l'abbiamo interpellato anche su altre questioni sanitarie, come l'ospedale San Timoteo.

«Quando abbiamo chiuso le scuole il 31 gennaio mi hanno dato del visionario e catastrofico, colui che creava terrorismo. Guarda caso ci siamo accorti che tutto quello che stava avvenendo non era uguale a quello che avevamo visto fino ad allora. Ci siamo accorti della variante, abbiamo fatto una diffida portata in Procura con cui segnalavamo una situazione ingovernabile al San Timoteo. Questa lettera è arrivata al Ministero e dopo nemmeno due giorni mi hanno mandato una notifica preliminare con cui a Termoli avrebbero costruito una struttura anche con 10 posti di terapia intensiva. Il sindaco a capo della protezione civile ha segnalato anche la carenza di medici. Tutto questo percorso, al di là di quello che è successo, oggi possiamo dire che nessuno è lasciato in mezzo alla strada.

E’ una situazione che mi sono cantato e ballato da solo».

Infine, la domanda sul primo screening antigenico (ieri ne è stato annunciato un secondo).

Mi aspettavo più partecipazione per lo screening di massa. Abbiamo reperito 35mila euro per l'acquisto dei tamponi, quelli che avanzano andranno fatti ai ragazzi che nelle prossime settimane torneranno in presenza».