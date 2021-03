Punto nascita di Termoli, la neo mamma Alessandra: «Siete stati degli angeli»

TERMOLI. Punto nascita di Termoli più vivo che mai, il 18 marzo è nato Gabriele. La neo mamma Alessandra De Santis, assieme al marito Pasqualino Salvatore, ringrazia medici, infermieri e operatori sanitari del reparto di Ostetricia, Ginecologia e Nido dell’ospedale San Timoteo.

«Ho partorito nel pomeriggio di giovedì 18 marzo, mi hanno trattata benissimo ed erano sempre presenti e disponibili nonostante si è soli causa del Covid. Loro non mi hanno fatta mai sentire sola! Grazie di vero cuore alle ostetriche, alle infermiere, e soprattutto ai dottori. Per me sono stati dei veri angeli, che in una situazione inaspettata avendo partorito in anticipo, mi hanno tranquillizzata e fatta sentire al sicuro. Grazie anche a chi ha lottato affinché il reparto rimanesse aperto».