TERMOLI. A distanza di alcuni giorni cortei di protesta davanti al Consiglio regionale del Molise. L’evoluzione drammatica dell’emergenza sanitaria, con centinaia di decessi, sofferenze, migliaia di contagi, numerose le persone che si sono letteralmente assiepate in via IV novembre, assediando Palazzo D’Aimmo. Cittadini, comitati, partiti politici, tutti in dissenso espresso e plateale contro la classe politica, non solo di maggioranza, c’è chi vorrebbe rottamarla in blocco, ma il bersaglio è quello del Governatore Toma e della sua Giunta, di cui oggi si discute la fiducia.

Da Termoli ci sono la Rete della Sinistra e il Soa, ma corregionali da diverse zone del Molise hanno ritenuto imprescindibile la loro presenza a manifestare tutta la contrarietà, e usiamo un termine eufemistico, vista la veemenza, gli slogan, la rabbia e la disperazione urlate ai megafoni, «Traditori», che si udivano fin dentro il consesso dell’ex Palazzo Moffa.

Ringraziamo TeleRegione per le immagini.