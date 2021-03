ROMA. La deputata molisana Giuseppina Occhionero (Italia Viva) ha interrogato, durante il Question Time alla Camera, il Ministro della Salute Roberto Speranza sulla necessità di garantire la priorità vaccinale ai soggetti estremamente vulnerabili e alle disabilità gravi, unitamente ai loro caregiver e conviventi, in parallelo agli over 80 e l'individuazione dei criteri di reclutamento e adesioni in miniera omogenea su tutti il territorio nazionale.