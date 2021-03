Investire nel forex oggi: eToro, cambio euro-dollaro e consigli

TERMOLI. Le prospettive che vedono in aumento l’inflazione e la crescita economica Usa, soprattutto in vista del piano di stimoli fiscali del governo Biden da 1,9 trilioni, spingono al rialzo il dollaro sull’euro. Le attese degli analisti sono per un incremento potenzialmente elevato del biglietto verde nei prossimi mesi, stimato in forte apprezzamento sulle valute emergenti e le divise dei Paesi del G10.

In questo contesto le previsioni per il mercato valutario indicano un possibile aumento della volatilità, con scenari interessanti per gli investitori e il trading Forex. Intanto eToro, famoso broker popolare per il social trading, si prepara all’Ipo con la quotazione al Nasdaq, con una valutazione per la società fintech israeliana di circa 9,6 miliardi di dollari.

L’azienda è reduce da un 2020 estremamente positivo, una performance favorita dal boom delle piattaforme finanziarie digitali per gli investimenti online, con oltre 20 milioni di clienti e ricavi nell’anno passato per oltre 600 milioni di dollari. L’operazione è seguita da prestigiose banche e istituzioni internazionali, tra cui Goldman Sachs, LLC e Citi, con il CEO Yoni Assia che ha annunciato la nascita di eToro Group Ltd dall’integrazione di eToro con Acquisition Corp. V.

Perché fare trading Forex con eToro: le opinioni degli esperti

Lo sbarco di eToro a Wall Street, all’interno dell’esclusivo listino Nasdaq, rafforza l’identità fintech del broker israeliano, in grado di compiere una crescita notevole in appena 13 anni di attività. Dal 2007 ad oggi, l’intermediario autorizzato CySEC e regolato dalla FCA inglese ha registrato un aumento costante, acquisendo soltanto nell’ultimo anno oltre 5 milioni di nuovi utenti.

Come si evince dal tutorial infografico su eToro a cura degli esperti di Miglioribrokerforex.com, l’operatore propone una delle piattaforme multi-asset più gettonate dagli investitori moderni, attraverso la quale fare non solo trading online sui cross valutari ma anche su tantissimi altri asset, come azioni, indici, ETF, materie prime e criptovalute. Ad ogni modo, per investire nel Forex la società mette a disposizione servizi particolarmente apprezzati, tra cui spread bassi sugli eseguiti e nessun costo fisso.

Nel complesso, attraverso il trading CFD di eToro è possibile fare trading su oltre 50 coppie di valute, con tutti i principali cross del mercato delle divise nazionali, come EUR/USD, USD/JPY e EUR/GBP. Il broker market maker offre strumenti professionali per l’analisi tecnica, con grafici avanzati e personalizzabili per lo studio degli andamenti dei prezzi delle coppie, configurabili con gli indicatori più utilizzati dai trader professionisti per la creazione delle strategie operative.

La piattaforma desktop di eToro è accessibile anche dai dispositivi mobili, per avere sempre sotto controllo il Forex anche tramite app, al fine di poter monitorare il mercato valutario ed effettuare operazioni non solo dal pc ma anche con smartphone e tablet. Per muovere i primi passi l’intermediario fornisce l’accesso al conto demo dimostrativo, con il quale iniziare a operare in un ambiente privo di rischi e provare tutti i servizi di trading proposti dall’azienda fintech.

Social trading: lo strumento di eToro preferito dai trader principianti

Il vero punto di forza di eToro per gli investimenti online sul Forex è il social trading, un servizio unico che ha reso davvero celebre il broker in Europa negli ultimi anni. Si tratta di una funzionalità che consente di confrontarsi con gli altri utenti iscritti nella piattaforma, per scambiarsi idee e opinioni, oppure per seguire i migliori trader e scoprire in che modo investono sul mercato valutario e negli altri settori finanziari.

Attraverso la funzione CopyTrader è anche possibile copiare le posizioni degli altri trader, di fatto replicandone le strategie operative per investire in modo speculare e automatizzato. In questo caso è necessario analizzare con attenzione il tipo di investimenti e le prestazioni dei top trader di eToro, ad ogni modo rimane uno strumento utile soprattutto per gli investitori principianti che hanno bisogno di un supporto iniziale.

Ovviamente le soluzioni di trading di eToro sono molto più ampie e strutturate, infatti il broker online mette a disposizione anche la compravendita di azioni senza commissioni di negoziazione, i portafogli tematici per differenziare gli investimenti e una vasta gamma di ETF per investire in strumenti a rischio diversificato. Queste peculiarità vanno ad aggiungersi alla piattaforma di trading moderna e intuitiva, in assoluto una delle più apprezzate del settore secondo esperti, trader professionisti e investitori alle prime armi.