SAN MARTINO IN PENSILIS. Ormai la parola vaccini ha soppiantato quella dei contagi, perché lo sguardo di tutti è all’orizzonte della normalità, l’auspicio di mettersi alle spalle il Covid, e anche di mettere in sicurezza la popolazione, come il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo. Il primo cittadino lamenta la mancata attivazione del punto vaccinale in paese. «Da questo periodo terribile, seppur provati da sofferenze e lutti, abbiamo costruito la certezza che ne usciremo tutti, uomini e donne, persone migliori. Spero sarà così per ognuno. Abbiamo cercato di dare a tutti i nostri cittadini supporto e assistenza al limite delle nostre possibilità senza rivendicare inutili primati o fare sterile propaganda. Continueremo a farlo sempre con maggior forza e determinazione. Di seguito, la richiesta inoltrata l’8 marzo (!) di predisporre un Pvt (Punto Vaccinazione Territoriale) presso il nostro Comune, dopo aver concordato con medici, infermieri, dirigente scolastico e persino con la ditta in grado di garantire la catena del freddo. Anche la vergogna può essere un nobile sentimento ma almeno quella dovrebbe essere sincera».