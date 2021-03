Sanità e Regioni, il vestito di Arlecchino: organizzazione e competenze che variano

MOLISE. Per il costituzionalista Sabino Cassese “il servizio sanitario deve avere un funzionamento uniforme sull’intero territorio. Il diritto alla salute non può cambiare dall’Emilia al Molise. Dopo il 1970, alle Regioni sono state assegnate troppe funzioni, svolte con notevole affanno”. Insomma le attuali disuguaglianze dei sistemi locali rischiano di elargire una speranza di vita differenziata. Ciascun ente sovraordinato parla una lingua diversa, e perciò sono in molti a pensare che si debba tornare per le competenze allo Stato centrale. “Tra Governo e Regioni spesso si origina un conflitto istituzionale - nota Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe, Bologna) – e le conseguenze finiscono con lo scaricarsi sulle fasce e nel male, prendesse il sopravvento, generando diseguaglianze e migrazione sanitaria”. Ed ecco spiegato perché si incominciano a fronteggiare quelli che vorrebbero restituire allo Stato la materia Sanità e coloro che provano a difendere la gestione regionale. Molti aspirerebbero a porre in essere tale rivoluzione al solo fine di uniformare i più deboli. Tutti i Governi hanno abdicato alla funzione di indirizzo e verifica lasciando che l'autonomia locale, nel bene comportamenti sull’intero territorio, ma la resistenza è enorme da parte di chi maneggia i fondi relativi; e, per il momento, ciascun ente locale sovraordinato continua a procedere come meglio crede, collezionando magre figure come la Lombardia. Ciò posto, va rilevato che le disparità sono notevoli.

Per i vaccini, in talune Regioni l'appuntamento viene fissato chiamando direttamente il paziente per telefono o con avviso scritto; in altre è quest’ultimo a rendersi parte diligente, segnalando la propria adesione. In Veneto e nel Lazio i medici di base hanno cominciato subito ad iniettare le dosi del vaccino. Ma già si è registrato uno sfaso economico. Nella prima regione gli operatori percepiscono: 6,16 euro per ogni fiala somministrata al di fuori del proprio ambulatorio; 18,9 per ogni vaccino inoculato a domicilio; 2,50 ad assistito nello studio.

Nella seconda ai medici competono: 6,16 euro per vaccino, nei locali Ausl; 25 a domicilio; 10 in istudio. In Toscana, Liguria e Campania si muovono con altre tabelle, mentre in Sicilia l’Associazione dei 6mila medici di medicina generale riferisce: ”Attendiamo di essere coinvolti nella campagna vaccinale. Abbiamo firmato un accordo non ancora pubblicato e l'assessore non ha potuto emanare circolari per le Ausl per illustrarne le modalità né si sono potuti attivare i tavoli di lavoro per eseguire il protocollo”. In Piemonte i medici sono recalcitranti. Su oltre 3mila, solo 400 hanno dato la disponibilità per vaccinare nei loro studi ed 805 intendono prodursi solo nei centri appositi. Dal Molise, infine, non pervengono notizie: per quanto riguarda il piano-vaccini, la 20^ sembra procedere nella giusta direzione. Si sta accelerando su over 80 e soggetti fragili, tanto che sono iniziate pure le somministrazioni alle persone down, sollecitate reiteratamente da un’organizzazione, ed inoculate 106 dosi ai ragazzi, ai loro familiari e ai caregiver. Intanto il Molise è al 3° posto in Italia per somministrazioni ogni 1000 ab. (sono state somministrate 46.554 dosi, pari all’88% di quelle consegnate). Però, a proposito degli amici down, una testata ha fatto sapere che, solo dopo mesi di solleciti ("Fate presto a vaccinare le persone Down!"), è arrivata la comunicazione che i ragazzi avrebbero potuto ricevere il vaccino ed iniziare a ri-progettare il loro cammino futuro. Naturalmente la comunicazione è arrivata in ritardo all’Associazione che si occupa di questa sindrome.

In Emilia-Romagna, invece, è da oltre un mese che l’AUSL aveva fatto sapere che ”le persone vulnerabili per patologie a rischio non dovranno manco prenotare dal momento che saranno contattate direttamente in base alle forniture di vaccini”. In sostanza in Molise parrebbe che tutto debba provenire dall’idea che pure in questa materia a disporre possa essere solo la politica. Non parliamo, poi. della figura del cosiddetto ‘Covid Manager’, a cui nessuno sembra avere pensato in Molise. Pure altrove, però, c'è chi lo ha previsto e chi no, con competenze varianti da una regione all’altra. La Lombardia, per esempio, ha stabilito l’individuazione di un appartenente alla Polizia locale o di un funzionario comunale che assuma tale compito al fine di coordinare il personale addetto. In Veneto questa figura è stata posta in capo ai Servizi produttivi con la specifica competenza di formalizzare un piano di intervento da allegare al documento di valutazione dei rischi. A Bologna il presidente Bonaccini ha annunciato:”Non so se serva l'obbligo vaccinale per i sanitari; so che, se uno non si vaccina, non può lavorare in luogo siffatti”. In Puglia Emiliano ha deciso le ferie forzate per chi non si vaccina mentre Toti, in Liguria, ha anticipato la preparazione di una legge regionale per rendere il vaccino obbligatorio per i sanitari.

“Anche perché - concorda il Direttore dell'ospedale “S. Martino” a Genova - da noi vi sono 400 infermieri ‘no vax’ ed è impossibile toglierli dai reparti perché non sapremmo, poi, come sostituirli”. Ma altre Regioni sostengono che è necessaria una legge nazionale, che però non arriva. Sugli anticorpi monoclonali, a Napoli hanno incominciato ad utilizzarli. In Veneto stanno andando a regime con 20 interventi al giorno. Chiamano il paziente e gli fanno la terapia il più rapidamente possibile. Se riescono a fare questo anticorpo monoclonale nelle prime 72 ore, si dà al soggetto un'enorme possibilità di non finire in ospedale. In Toscana si sta sperimentando, ma in altre Regioni no. Quindi chi contrae il Covid, ed ottiene una diagnosi precoce, ha un trattamento diverso a seconda della regione.

Claudio de Luca