San Timoteo, in scadenza contratti tecnici laboratorio: «Arrivederci e grazie?»

TERMOLI. «Tra qualche giorno, alla fine del mese di marzo, che fine faranno i 2 Tecnici di laboratorio a partita Iva che attualmente lavorano da molti mesi in ospedale a Termoli?». È la domanda che si pone il patologo clinico dell’Asrem Giancarlo Totaro.

«Due professioniste eccezionali e risultate provvidenziali nel momento di massima urgenza/emergenza che hanno dato tutto, notte e giorno, per sopperire alle carenze che da anni affliggono la sanità molisana ed in ogni momento hanno svolto un lavoro pesante con capacità ed entusiasmo pur non godendo delle stesse prerogative del trattamento economico e assistenziale dei dipendenti.

E adesso che si stanno formando le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per la categoria TLSB rischiano di rimanere fuori dal lavoro o nella migliore delle ipotesi di essere incaricate presso i laboratori di altri ospedali.

Deve almeno essere riconosciuto a questi professionisti il punteggio per il lavoro svolto in questi mesi per la Asrem perché è un diritto sancito, sacrosanto ed irrinunciabile.

Tutta l'esperienza ,la competenza , l'autonomia professionale e di gestione che hanno acquisito nel tempo buttati via con un "arrivederci e grazie?

Questo vale per tutti i lavoratori a partita iva che hanno sostenuto e rianimato la sanità molisana nel momento più difficile di tutti i tempi.

Ci vuole molto tempo perché un professionista della sanità, medico, infermiere, TLSB etc. acquisisca l'esperienza e l'autonomia per cui sarebbe essenziale tener conto e quantificare con un punteggio importante questa esperienza in sede di graduazione per gli incarichi a tempo determinato che saranno attribuiti a breve dalla Azienda sanitaria».