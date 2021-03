TERMOLI. Il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano è stato in sopralluogo questa mattina al cantiere dei moduli aggiuntivi di terapia intensiva, in corso di realizzazione in viale San Francesco già da alcune settimane. Florenzano ha confermato la notizia che avevamo già pubblicato a inizio settimana sulla consegna che avverrà prima di Pasqua.

«Oggi è una giornata importante – ha commentato Florenzano ai microfoni di TermoliOnLine – Su Campobasso abbiamo la consegna del primo modulo con i primi 10 posti letto. Sono venuto a Termoli per verificare lo stato dei lavori e per parlare con il responsabile del cantiere. Siamo a buon punto».

I moduli di terapia intensiva del San Timoteo, secondo quanto riportato dal direttore generale dell’Asrem e da TermoliOnLine, sono quasi pronti: «Gli allacci sono già stati fatti, anche la predisposizione dell’allaccio del gas medicale dalla struttura ospedaliera al modulo è pronta. Stanno terminando di eseguire le divisioni interne per creare le stanze interne. Dovrebbero essere pronti per la prossima settimana».

Dopo Campobasso, che oggi vedrà l’inaugurazione dei moduli, e Termoli dove i lavori procedono spediti, anche Isernia si prepara a dare il benvenuto ai moduli: «Ho fatto dare priorità a Termoli – ha detto Florenzano – Per la nota questione della maggiore necessità che abbiamo qui e, a seguire, ci sarà subito Isernia».

Proprio il numero ancora elevato dei contagi in Basso Molise ha allertato il Governo Nazionale: questa mattina, infatti, il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato l’arrivo di una task force in Molise per dare un impulso al piano vaccinale: «Una scelta nazionale, sollecitata anche dalla Regione. Oggi alle 16.30 arriveranno un medico e due infermieri che costituiranno una ulteriore squadra vaccinale che ci supporterà per le vaccinazioni a domicilio».

Per quanto riguarda il Commissario Straordinario, figura importante per la sanità del Molise che manca da diverse settimane (dopo le dimissioni di Angelo Giustini), da Roma non sembrano esserci novità: «Siamo in attesa di scoprire chi sarà e siamo pronti a collaborare», ha concluso il direttore generale.