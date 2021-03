Zona rossa, attività commerciali e partite Iva, il M5S: "Intervenire subito coi ristori"

TERMOLI. Nuovo intervento del Movimento 5 Stelle Termoli, stavolta in materia di ristori e zona rossa.

«Dall’inizio della pandemia, le attività commerciali e le partite Iva in generale hanno subito chiusure che hanno ridotto il loro fatturato. Dall’inizio del 2021, tale categoria non ha percepito alcun sostegno nonostante a gennaio fossero stati stanziati dal Governo Conte 32 miliardi di euro. Solo in questo mese di marzo, il Decreto sostegni, ha introdotto, per le partite IVA che hanno subito un calo di fatturato pari al 30% nell'anno 2020 rispetto al 2019 la possibilità di fare richiesta di un contributo a fondo perduto, criterio che taglia fuori un gran numero di attività perchè per una parte del 2020 molte partite IVA hanno “lavoricchiato” (nel periodo estivo). Il vero problema è che sono tre mesi che le partite Iva non lavorano o lavorano poco ma non hanno visto un centesimo di sostegno nè da parte del Governo, nè da parte della Regione. Occorre intervenire subito con ulteriori misure idonee che tengano conto dell'attuale situazione di criticità delle partite IVA, il tutto con fondi nazionali e regionali che devono essere elargiti a prescindere dal fatturato dell'anno 2020 tenendo in considerazione come parametro i tre mesi dell'anno 2021. Per questo, abbiamo inoltrato, in data odierna, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministro dell'Economia e delle Finanze, Al Ministro per gli Affari Regionali e al Presidente della Regione Toma, missiva pec nella quale chiediamo un intervento urgente. Il Molise è stata decretata zona rossa per diverso tempo del 2021, oggi è zona arancione ma Termoli è ancora in zona rossa. Dietro quelle saracinesche chiuse ci sono famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Non c'è altro tempo da perdere».