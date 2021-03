GUARDIALFIERA. Dal dottor Nicola Malorni, guardiese di origine, messaggio di solidarietà al sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi, destinatario dello scellerato gesto intimidatorio, con la scritta e il disegno dell'impiccato nei pressi del municipio che qualche balordo ha confezionato nottetempo.

“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”. (v. 119 del canto XXVI dell’Inferno di Dante Alighieri)

Voglio rivolgere al sindaco Vincenzo Tozzi tutta la mia solidarietà e dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio per questo gesto vile e deplorevole, tanto più perché rivolto ad un uomo di sani principi oltre che un attivissimo rappresentante di uno dei paesi più belli della nostra Italia.

I tratti elementari del messaggio e soprattutto il suo contenuto mi risuonano come eco del profondo degrado culturale e morale del suo autore o dei suoi autori, reso tanto più evidente oggi, 25 marzo 2021 , giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, una ricorrenza che quest’anno cade nell'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta.

Una coincidenza significativa che, sono convinto, non riuscirà a destare nell’autore/i nessuna forma di consapevolezza di sè e del proprio ruolo nella comunità di cui è parte integrante (purtroppo per questa)».