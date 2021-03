TERMOLI. Molta curiosità ha destato l'arrivo dei Vigili del fuoco col container della Protezione civile molisana al piazzale esterno dell'ospedale San Timoteo, in vial San Francesco a Termoli. Il convoglio, scortato dalla Polizia stradale, è giunto nella zona di colle Macchiuzzo intorno alle 19, provenendo da Isernia, via Bifernina.

A destinazione su richiesta dell'Asrem, del direttore generale Oreste Florenzano al capo dell'agenzia regionale Manuel Brasiello, un grosso container con all’interno tende e attrezzature specializzate per realizzare il nuovo centro prelievi per i tamponi molecolari, che andrà progressivamente a sostituire e integrare quello di via del Molinello, non molto amato dall’utenza per i limiti logistici e il rischio assembramento.

Termolionline ha seguito l'arrivo in diretta Facebook.

Lo stesso sindaco Francesco Roberti aveva richiesto un mese fa di attivare un altro sito per i tamponi molecolari. Il container è stato posizionato sul piazzale esterno del San Timoteo, attraverso un’autogru del 115, giunto con 4 mezzi a supporto della colonna mobile.

«Dopo le numerose segnalazioni di problemi al punto tamponi di via del Molinello - ha precisato il sindaco Roberti - abbiamo sollecitato l'Asrem per attivare il sistema drive-through per consentire alle persone che debbano fare i tamponi di non assembrarsi e di riminanere in isolamento stando seduti comodamente in macchina, Avevo sollecitato tale soluzione e dopo aver fatto i dovuti sopralluoghi dando supporto all'Asrem siamo giunti a tale soluzione».