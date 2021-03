Operatori sanitari a partita Iva in scadenza di contratto, Casa dei Diritti diffida Asrem e Regione

TERMOLI. Da una diffida all’altra, Laura Venittelli, sotto le insegne della Casa dei Diritti, non molla la presa sulla sanità regionale e promuove un nuovo atto all’indirizzo di Asrem e Regione Molise, invitandoli al rispetto dei diritti dei lavoratori assunti come operatori autonomi a partite Iva

«La Casa dei diritti, associazione che si batte per l’affermazione e tutela dei diritti civili e sociali, è stata interessata dall’ultima “precarizzazione”, operata negli ospedali molisani, con l’assegnazione di incarichi a Partita Iva ad operatori sanitari ed infermieri utilizzati “apparentemente“ come lavoratori autonomi ma, di fatto, operanti come veri e propri lavoratori subordinati nei presidi ospedalieri della Regione Molise per far fronte alla cronica assenza di personale sanitario.

Trattasi di operatori sociosanitari e infermieri che per effetto di una scelta scellerata, operata dalla Regione Molise, sono stati assunti, anziché come regolari dipendenti a tempo determinato, utilizzando l’art. 2 ter del Decreto Cura Italia-che permetteva il ricorso ai contratti a termine sino alla cessazione della pandemia- come veri e propri lavoratori autonomi. Di fatto, però, ed in concreto nulla c’è di autonomo.

La Regione Molise, infatti , ha preferito, svilendo le loro professionalità, fare uso dell’art. 2 bis della stessa legge, “assumendo” a partita Iva, quindi, in una condizioni di assoluta carenza di garanzie, le figure professionali di cui si è detto inserendo , però, le stesse, in un sistema lavorativo di vera e propria subordinazione che ha comportato, per i predetti lavoratori, nonostante fossero formalmente autonomi, il rispetto di orari di lavoro prestabiliti dalla Direzione dei Presidi, l’obbligo del rispetto delle direttive dei superiori, lo svolgimento- fianco a fianco- delle stesse mansioni svolte da colleghi ospedalieri regolarmente assunti a tempo indeterminato e, soprattutto, in reparti diversi da quelli per i quali erano stati assunti. Il servizio, infatti, non è stato svolto nelle terapie intensive e sub intensive (condizione quest’ultima di validità dei contratti a partita come espressamente indicato nell’art. 2 bis del Cura Italia) ma per “ tappare i buchi” di un sistema sanitario deficitario.

In tutto ciò , in assenza di garanzia, gli Oss e gli infermieri utilizzati in tutti i reparti degli ospedali molisani hanno lavorato senza alcuna tutela, costretti a “mettersi in ferie non retribuite“ nel periodi in cui non hanno potuto lavorare per malattia e talvolta anche per spiacevoli infortuni occorsi nelle strutture ospedaliere.

La Casa dei Diritti si rivolge a voi affinché cessi la situazione di “finta regolarità dei rapporti di lavoro degli operatori sanitari ed infermieri a partita Iva“ e si proceda immediatamente alla trasformazione, consentita sino al 31.12.2021 in rapporti di lavoro a tempo determinato, pertanto diffida la Regione Molise, nella persona del suo Presidente, Donato Toma e la Azienda Sanitaria Regionale Molise, nella persona del direttore generale Oreste Florenzano affinché pongano fine a questa situazione di evidente illegittimità, disponendo la immediata assunzione, ai sensi dell’art. 2 ter del decreto Cura Italia, per tutto il tempo necessario al superamento delle difficoltà collegate alla pandemia di tutto il personale oggi a partita Iva.

Si chiede, inoltre, di procedere, senza indugio, alla ricognizione del personale sanitario precario che ha maturato il diritto alla stabilizzazione di cui al D. Lgs. 75/2017 (vale a tutti coloro che abbiano svolto tre anni di servizio negli ultimi 8 anni).

Interesse della Casa dei Diritti è il riconoscimento dei diritti del personale sanitario, che sono anche specchio del diritto alla salute dei Molisani tutti, oggi compromesso in maniera gravissima».