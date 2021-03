Prorogati di un mese i contratti dei due tecnici del laboratorio analisi al San Timoteo

TERMOLI. Qualcosa si muove sul precariato degli operatori sanitari nel Molise e nell’emergenza dettata dalle carenze in organico ospedaliere.

Negli ultimi giorni il patologo clinico Giancarlo Totaro aveva posto all’attenzione generale la vicenda dei due tecnici del laboratorio analisi del San Timoteo

Ora arriva la notizia che «E' stato prorogato il contratto ai tecnici Tlsb in scadenza il 31 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 in attesa di "rivisitare" la graduatoria a tempo determinato valida per i servizi di laboratorio analisi, centro trasfusionale ed anatomia patologica.

All'ospedale di Termoli al momento sono in servizio con contratto a partita iva 2 Tslb al laboratorio analisi, 2 al centro trasfusionale e 1 in anatomia patologica.

Una buona notizia sapere che ci sarà una continuità di servizio e non sarà compromesso il lavoro e la funzionalità dell'intero ospedale.

Per questi professionisti ora si aspetta una buona notizia anche sul giusto riconoscimento di un punteggio utile ai fini della graduazione equivalente a quello riconosciuto e previsto per i dipendenti a tempo determinato in quanto hanno svolto lo stesso identico lavoro dei colleghi dipendenti anche senza tutte le tutele dei dipendenti, indennità notturne e festive, ferie, permessi familiari, malattie, tredicesima, Tfr etc.

Dopo essere stati "legalmente" discriminati nei diritti adesso come fantasmi si vorrebbero far sparire senza nemmeno una valida attestazione di servizio ?

Ai fini della continuità assistenziale e patrimonializzare per la Asrem la preziosa esperienza acquisita in questo lungo periodo di servizio e a questi professionisti andrebbe riconosciuto, oltre il sacrosanto punteggio anche il diritto di prelazione per la scelta della sede al fine di capitalizzare per la collettività tutta la loro esperienza», conclude Totaro.