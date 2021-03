«Grazie a chi ci supporta, ma vogliamo ribadire che siamo liberi e indipendenti»

TERMOLI. Si parlerà di ristori nel Consiglio comunale di oggi, che torna a riunirsi per la prima volta nel 2021.

Tuttavia, l’attenzione sulla categoria tra le più avvinte dalla crisi socio-economica scaturita dalla pandemia, quella dei commercianti, non vuole affatto che la loro condizione e tanto meno le istanze, vengano strumentalizzate.

A tal proposito, Cinzia Di Pietro, una delle componenti del triunvirato del comitato commercianti che in delegazione ha presentato il documento al sindaco di Termoli Roberti nell’incontro di martedì scorso, in nome e per conto della nascente associazione di esercenti, ha tenuto a precisare quanto segue:

«Lo scorso 22 marzo, stremati dall’ennesima proroga della zona rossa ,noi commercianti termolesi siamo andati a chiedere spiegazioni al nostro primo cittadino, al motto di "chiediamo di lavorare! I nostri esercizi sono pronti ad accogliere la clientela con tutte le misure di sicurezza, noi lavoriamo con pochi ingressi giornalieri, non siamo la via dello shopping delle grandi città”.

Poi la storia la conoscete, c’è stato un susseguirsi di comunicati stampa e prese di posizione, iniziative e atti da parte dei vari esponenti della politica locale e anche regionale, nonché di due associazioni di categoria. Questi interventi a nostro favore, seppur tardivi, ci hanno fatto sicuramente piacere, ma ribadiamo che è arrivato il momento dei fatti, non più teorie, ci vuole operatività urgente da parte di chi ne ha le facoltà e le competenze! Inoltre, ci teniamo a sottolineare che il neo costituendo comitato dei commercianti termolesi è nato dalla nostra volontà di fare squadra per cercare insieme soluzioni ai mille problemi che ci stanno sommergendo, siamo tutti liberi, non legati a nessun colore politico e questo è e rimarrà il nostro filo conduttore nonché il marchio distintivo».